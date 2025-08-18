Nederlander terug in Oranje-selectie WK 2026? ‘Goed nieuws voor Koeman’

is goed begonnen aan het nieuwe seizoen, zo stelt Süleyman Öztürk in de videorubriek de Nederlander van de Week van Voetbal International. Mocht de centrale verdediger deze lijn vasthouden, komt Oranje – en zelfs het WK 2026 – weer in beeld.

De Ligt startte zondag in de basis bij Manchester United, dat bezoek kreeg van Arsenal en met 0-1 verloor. Toch kan de Nederlander terugkijken op een uitstekend optreden, aldus Öztürk: “Ik vond hem perfect spelen, eerlijk gezegd. Tegen Viktor Gyökeres, waar hij alle lijf-aan-lijf-duels van won. Maar daar ligt ook zijn grote kracht.”

“In de communicatie en organisatie kwam hij sterk over. Hij maakte een fitte en scherpe indruk. Het is een goed teken dat hij in het centrum de ‘nummer één’ is”, zegt de analist van Voetbal International onder meer. Manchester Evening beoordeelde de Nederlander met ‘slechts’ een zes. “Maar ik heb het idee dat daar een blinde op de tribune zit… Ik zou hem een negen geven, op basis van zijn prestaties van zondag. Hier kan Manchester United zeker mee vooruit”, vervolgt Öztürk.

Als De Ligt dit niveau weet vast te houden, komt Oranje weer in beeld. Afgelopen interlandperiode ontbrak de verdediger in de selectie. Hij was destijds weliswaar niet helemaal fit, maar in de interlandperiode daarvoor werd hij in principe niet opgeroepen. Omdat Stefan de Vrij echter uitviel, werd De Ligt alsnog bij de selectie gehaald door Ronald Koeman.

“Voor hemzelf is het prettig dat hij in een WK-jaar de weg omhoog lijkt te pakken. Dat is voor hemzelf goed nieuws, voor United én voor het Nederlands elftal”, weet de analist, die aan het einde van de video nogmaals over Oranje begint. “Ik denk dat Koeman hier naar gekeken heeft, en dat is goed nieuws. Voor hem is het prettig om acht keuzes te hebben, in plaats van zeven”, sluit hij af.