Koeman volgt Premier League-start: 'Kan hij zich op tijd in de kijker spelen voor het WK?'

De Premier League is weer begonnen en zal ook door bondscoach Ronald Koeman op de voet worden gevolgd. Dit seizoen speelt een recordaantal Nederlanders in de Premier League (36), van wie er volgens het Algemeen Dagblad minstens 20 in beeld zijn bij het Nederlands elftal. Een daarvan is spits van Leeds United.

Oranje zit krap in de centrumspitsen, dus is er voor Piroe een kans om zich nadrukkelijker in de kijker te spelen bij Koeman. In de Championship was hij vorig seizoen goed voor 19 doelpunten in 46 duels. In totaal speelde Piroe, verspreid over zijn periodes bij Swansea City en Leeds, 179 wedstrijden op het tweede Engelse niveau en scoorde hij 73 keer.

Artikel gaat verder onder video

Nu moet hij laten zien ook de Premier League aan te kunnen. Leeds opent het seizoen maandagavond met een thuiswedstrijd tegen Everton. "Het maakt nieuwsgierig of Piroe, qua type spits een pure afmaker, nog een volgende stap in ontwikkeling kan maken in het jaar voor het WK", schrijft Oranje-watcher Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad.

In een interview met Voetbal International werd Piroe in mei gevraagd naar Oranje. "Ik denk dat ik er goed genoeg voor ben", zei de 26-jarige aanvaller toen. "Het blijft een beetje jammer hoe de Eredivisie en het Championship tegen elkaar worden afgewogen. Het tempo en de intensiteit liggen hier zoveel hoger dan in Nederland. Volgend jaar hoop ik mezelf te kunnen laten zien op het hoogste niveau, dan ga ik echt op de deur kloppen."

Piroe kan ook uitkomen voor Suriname. De voetbalbond van Suriname zit al een tijdje achter hem aan, maar hij wil eerst kijken of een toekomst in Oranje mogelijk is. Piroe speelde al interlands voor meerdere vertegenwoordigende jeugdelftallen van Nederland.