Koeman weet wat hij tegen Trump gaat zeggen als Oranje wereldkampioen wordt

Ronald Koeman hoopt over een jaar op hetzelfde podium te kunnen staan als de Amerikaanse president Donald Trump, want dat zou betekenen dat het Nederlands elftal het WK heeft gewonnen. Toch zal hij de president dan vriendelijk vragen om op tijd het podium te verlaten.

Trump baarde opzien na de finale van het WK voor clubs, door op het podium te blijven staan tijdens de festiviteiten van Chelsea. Koeman was zondagavond bij De Oranjezomer en kreeg van Hélène Hendriks de vraag wat hij zou zeggen tegen Trump, als Oranje in 2026 wereldkampioen wordt. “Dat hij nou maar eens van het podium af moet gaan”, zei Koeman, waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg. “Hij was niet weg te krijgen!”

Jack van Gelder haakte in: “Heb je de foto gezien zoals die geworden is? Daar hebben ze hem uit gehaald. Daar staat hij niet op. En terecht.” Dat is overigens niet waar. Op sociale media ging inderdaad een bewerkte foto rond zonder Trump, met de tekst dat Chelsea hem uit de afbeelding heeft gefotoshopt. Chelsea deelde inderdaad vooral foto's met Trump op de achtergrond, maar heeft hem nooit uit de foto's gewist.