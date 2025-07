Trump zorgt voor enorme verbazing bij Chelsea met aanwezigheid bij prijsuitreiking WK

Donald Trump had zondag na de finale van het WK voor clubs een bizarre hoofdrol. De Amerikaanse president overhandigde samen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino de trofee aan Chelsea-aanvoeder en bleef tot grote verbazing van The Blues tussen de feestende spelers staan.

Chelsea zorgde zondag voor een enorme verrassing in de finale van het WK voor clubs. Champions League-winnaar Paris Saint-Germain was vooraf de grote favoriet, maar kon geen vuist maken tegen de uiteindelijke winnaar. Na 43 minuten stond de 3-0 eindstand in het voordeel van de Londenaren al op het scorebord. Na het laatste fluitsignaal werd het onvriendelijk in het MetLife Stadium in New Jersey, waarbij PSG-trainer Luis Enrique Chelsea-spits João Pedro tegen het gras werkte.

Artikel gaat verder onder video

Met de rust teruggekeerd was het tijd voor de prijsuitreiking, waarbij Infantino en Trump naar het podium liepen om de trofee aan James te overhandigen. Waar de FIFA-baas direct naar de zijkant van het podium liep, bleef de Amerikaanse president naast de Chelsea-captain staan. Verschillende spelers van de wereldkampioen keken Trump verbaasd aan, waarna ze toch maar besluiten de zege te vieren. Na enkele seconden besluit Infantino in te grijpen en Trump weg te leiden bij het podium.

Vooral uitblinker Cole Palmer, met twee treffers en een assist betrokken bij alle Chelsea goals, stond versteld van de bizarre situatie. “Ik wist dat hij er zou zijn, maar ik wist niet dat hij op het podium zou staan terwijl wij de trofee omhoog hielden”, begint de superster na afloop. “Ik was wel een beetje verbaasd daardoor.” Ook James verwachtte de actie van Trump niet. “Maar hij wilde nog even blijven. Dat hij het feestje meeviert, laat misschien zien hoe groot dit toernooi is. Hij feliciteerde mij en de ploeg.”

THEY DID IT! 💙@ChelseaFC lift the FIFA Club World Cup!



CHAMPIONS OF THE WORLD 🏆



GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/44SgOhV7n7 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025

➡️ Meer nieuws over het WK voor clubs

👉 Bayern bevestigt horrorblessure: Musiala moet onder het mes🔗

👉 Inter-verdediger bedreigt provocerende supporter: 'Ik sla je helemaal verrot!' 🔗

👉 Kökcu laat zich van slechtste kant zien op WK voor clubs🔗