Ziedende Enrique werkt Chelsea-speler tegen de grond en komt met bizarre uitleg

De emoties zaten duidelijk erg hoog bij Luis Enrique na afloop van de verloren WK-finale tegen Chelsea (3-0). De trainer van Paris Saint-Germain zette zijn hand op de keel van en werkte hem vervolgens tegen het gras. Op het persmoment na de wedstrijd biedt hij niet zijn excuses aan, maar legt de Spanjaard uit dat hij spelers uit elkaar haalde.

Chelsea zorgde zondag voor een enorme verrassing in de finale van het WK voor clubs. Champions League-winnaar PSG was vooraf de grote favoriet, maar kon geen vuist maken tegen de uiteindelijke winnaar. Na 43 minuten stond de 3-0 eindstand in het voordeel van de Londenaren al op het scorebord. In de slotfase van het duel liepen de emoties al hoog op toen João Neves rood kreeg nadat hij aan het haar van Marc Cucurella trok.

Na het laatste fluitsignaal was de boel nog altijd niet tot bedaren gekomen en liet Enrique zich onwijs gaan. Op beelden die rondgaan op X is te zien hoe de Spaanse trainer op een groep Chelsea-spelers afloopt en zijn hand op de keel van Pedro zet. Enrique geeft vervolgens een duw, waarna de spits naar de grond gaat.

Bizarre reactie Enrique

Op de persconferentie na afloop van het duel komt Enrique met een bizarre verklaring. “Wat er aan het einde van de wedstrijd gebeurde, was een situatie die iedereen had kunnen vermijden”, begint de oefenmeester, geciteerd door AS. “Ik probeerde de spelers uit elkaar te halen; er heerste spanning.” De trainer beweert dat hij ook Chelsea-trainer Enzo Maresca heeft zien duwen en geduwd zag worden. “Dit zijn situaties die we allemaal moeten vermijden. Wat ik deed, was de spelers uit elkaar halen”, herhaalt hij. Daarmee weigert Enrique dus voorlopig om zijn excuses aan te bieden.

