Chelsea vernedert CL-winnaar PSG via ontketende Palmer en is wereldkampioen

Toen bekend werd dat Paris Saint-Germain het in de finale van het WK voor clubteams zou gaan opnemen tegen Chelsea, waren veel mensen overtuigd: PSG zou na de Champions League nog een prijs gaan pakken. Daarmee werd Chelsea echter onderschat: het team van Enzo Maresca won zondag met 3-0 van PSG.

Chelsea won tijdens het toernooi al zijn wedstrijden behalve eentje, maar kende ook veel geluk met het speelschema. De enige Europese ploeg die het trof was Benfica. Die wedstrijd moest via een verlenging beslist worden, waarin de Portugezen een rode kaart pakte via Gianluca Prestianni. Vervolgens schoot Chelsea nog drie keer raak (1-4). De andere tegenstanders van de Londenaren op het veelbesproken toernooi waren LAFC, Flamengo (3-1 verlies), Espérance, Palmeiras en Fluminense.

Artikel gaat verder onder video

Het pad dat Paris Saint-Germain aflegde is een stuk indrukwekkender ter noemen. Atlético Madrid werd in de groepsfase met 4-0 afgedroogd, terwijl later in het toernooi Bayern München (2-0) en Real Madrid (4-0) eraan moesten geloven. PSG leek op de toppen van zijn kunnen naar de finale toe te werken, maar het speelde in New Jersey allesbehalve goed. En dat, terwijl bijna dezelfde namen op het veld stonden als in de Champions League-finale, iets meer dan een maand geleden. Alleen Pacho ontbrak zondag door een schorsing, Lucas Beraldo was zijn vervanger.

Sinds het eerste fluitsignaal was het namelijk Chelsea dat de klok sloeg. Er werd vroeg druk gezet, een tactiek die PSG zelf juist vaak gebruikt. De ploeg van Luis Enrique werd van tevoren de hemel in geprezen, maar had geen antwoord op de tactiek van Enzo Maresca. Na 22 minuten spelen werd Chelsea beloond voor het harde werken. Nuno Mendes schatte een lange bal verkeerd in en liet Malo Gusto richting het doel van Gianluigi Donnarumma lopen. Na een geblokkeerd schot kwam de bal bij Cole Palmer, die deze rustig in de verre hoek plaatste.

Acht minuten later was het weer raak voor het grote talent, dat bij Manchester City te weinig kansen kreeg. Palmer dribbelde van rechts naar binnen, profiteerde met een schijnbeweging van de loopactie van Gusto en schoot toen bijna een kopie van de 1-0 binnen. Twee minuten voor tijd kreeg Palmer de bal op zijn eigen helft en liep wat op. De verdedigers van PSG liepen enkel achteruit, waarna de creatieveling een fijne diepe bal op João Pedro gaf. Met een stiftje maakte de nieuwe aanwinst van Chelsea zichzelf meteen waar. Bij rust keek de ploeg van Luis Enrique dus al tegen een 3-0 achterstand aan.

In de tweede helft kon PSG opnieuw geen vuist maken. Chelsea was minder dominant dan in de eerste helft, maar met de voorsprong hoefde de Conference League-winnaar ook niet. Er werden weinig echte kansen gecreëerd. De frustratie bij de Parijzenaren leverde ook nog een rode kaart op: vier minuten voor tijd trok Joao Neves aan het haar van Marc Cucurella. Dat kon volgens arbiter Alireza Faghani, na het bestuderen van de VAR-beelden, niet door de beugel. De overwinning van Chelsea kwam dus niet meer in gevaar: de Londenaren sluiten het seizoen af met een prachtige prijs.

Palmer | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 1-0 PSG 🇫🇷



Cole Palmer opens scoring in final pic.twitter.com/p9BfYFSnKt — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 13, 2025

🚨🚨| GOAL: COLE PALMER WITH A BRACE!!!!



Chelsea 2-0 PSG



pic.twitter.com/3XoddHTC0y — Goals Side (@goalsside) July 13, 2025

JOAO PEDRO WHAT A GOAL



PALMER ASSIST !!!!



pic.twitter.com/ppZPOeaJhA — Janty (@CFC_Janty) July 13, 2025

