Bayern bevestigt horrorblessure: Musiala moet onder het mes

Bayern München heeft bevestigd dat ernstig geblesseerd is geraakt tijdens de verloren kwartfinale van het wereldkampioenschap voor clubteams tegen Paris Saint-Germain (2-0) op zaterdag. De Duitse Rekordmeister laat weten dat de talentvolle middenvelder geopereerd moet worden.

Bayern speelde zaterdagavond in Atlanta de kwartfinale van het WK voor clubs tegen PSG. In de blessuretijd van de eerste helft sloeg het noodlot toe voor Musiala: de 22-jarige Duits international kwam in de zestien van PSG in duel kwam met doelman Gianluigi Donnarumma, kwam ongelukkig ten val en liep daarbij een horrorblessure op.

Artikel gaat verder onder video

Te zien was hoe de linkervoet van Musiala in een onnatuurlijke stand terechtkwam. Voor de overige spelers op het veld was meteen duidelijk dat de situatie van Musiala zorgelijk was. Met name Donnarumma was zichtbaar aangeslagen, al kreeg de Italiaanse doelman later kritiek van collega Manuel Neuer.

LEES OOK: ‘Bayern schrikt van vraagprijs: 100 miljoen voor EK-ster’

Bayern heeft in de persoon van directeur Max Eberl gereageerd op het vooral en bevestigt dat het gaat om een kuitbeenbreuk. Musiala zal binnenkort geopereerd worden. “Deze ernstige blessure en zijn lange afwezigheid zijn een echte schok voor Jamal en ons allemaal. Dit komt hard aan bij FC Bayern. Iedereen weet hoe ontzettend belangrijk Jamal is.”

“Bovendien is de menselijke impact ongelooflijk wrang”, gaat Eberl verder. “We leven allemaal met hem mee. Jamal is net hersteld van een blessure en is nu weer lange tijd uitgeschakeld. Hij krijgt van ons alles wat hij nodig heeft. We zullen hem intensief begeleiden en aan zijn zijde staan, en we kijken er nu al naar uit dat hij weer op het veld staat.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend ervaren worden.

Donnarumma ha dejado sin temporada a un jugador como Musiala. Pero la culpa no es de él, la culpa es de los que han hecho este chiringuito veraniego. pic.twitter.com/fMrmX2MqPw — Filosofía Johan Cruyff (@ADN_Cruyff) July 5, 2025

