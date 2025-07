Grote zorgen om Jamal Musiala; Gianluigi Donnarumma hevig geëmotioneerd

Grote zorgen om . De aanvallende middenvelder van Bayern München lijkt zaterdagavond een ernstige blessure opgelopen te hebben op het WK voor clubs tegen Paris Saint-Germain.

Bayern speelt zaterdagavond in Atlanta de kwartfinales van het WK voor clubs tegen PSG. In de blessuretijd van de eerste helft sloeg het noodlot toe voor Musiala: de 22-jarige Duits international kwam in de zestien van PSG in duel kwam met doelman Gianluigi Donnarumma, kwam ongelukkig ten val en liep daarbij ogenschijnlijk een horrorblessure op.

Te zien was hoe de linkervoet van Musiala schokkend in een onnatuurlijke stand stond, hetgeen duidt op een ernstige blessure. Voor de overige spelers op het veld was meteen duidelijk dat de situatie van Musiala zorgelijk was. Met name Donnarumma was zichtbaar aangeslagen

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend ervaren worden.