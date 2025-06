‘Bayern schrikt van vraagprijs: 100 miljoen voor EK-ster’

Sportief directeur Max Eberl van Bayern München heeft zich voor het eerst openlijk uitgelaten over , tegenover Bild. De uitblinker op het Europees kampioenschap Onder 21 wordt in verband gebracht met Bayern, maar zijn huidige werkgever, VfB Stuttgart, zou honderd miljoen euro verlangen.

Woltemade komt uit de jeugd van Werder Bremen en speelde daar ook zijn eerste wedstrijden. In het seizoen 2022/2023 werd hij nog uitgeleend aan SV Elversberg, een jaar later maakte hij in de Bundesliga genoeg indruk voor een transfer naar Stuttgart. Slechts één seizoen later lonkt alweer de volgende grote stap.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Dortmund mengt zich in strijd om Eredivisiespeler na toptransfer Bynoe-Gittens'

De 23-jarige Duitser, die ook al tweemaal uitkwam voor het grote nationale team, was een van de uitblinkers op het EK Onder 21. De aanvaller maakte zes goals en gaf drie assists op het toernooi, dat uiteindelijk door Engeland werd gewonnen. Duitsland verloor de finale met 3-2.

Niet gek dat Bayern interesse toont in de 1,98 meter lange spits. Eberl zegt: "De hele wereld weet nu dat Nick een speler is die ons interesseert. Dat is geen geheim meer." Volgens Bild zou Woltemade Stuttgart zelfs al hebben laten weten naar Bayern te willen vertrekken. Een probleem is wel de transfersom. Stuttgart zou een bedrag tot honderd miljoen euro willen voor de speler met een contract tot medio 2028. Bayern zou slechts vijftig miljoen euro overhebben voor het talent, dat ‘een investering voor de toekomst’ wordt genoemd. “In Stuttgart zeggen ze echter dat het bedrag dat Bayern bereid zou zijn te betalen vijf of zes jaar geleden misschien redelijk was, maar niet meer marktconform is”, schrijft de krant.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Quincy Promes geland op Schiphol en direct vastgezet🔗

👉 Dirk Kuijt vertrekt per direct bij Beerschot🔗

👉 NEC maakt aankoop van 6 miljoen bekend: 'Daar word je warm van'🔗

👉 Driessen voorspelt: 'Deze Jong Oranje-spelers halen het Nederlands elftal'

👉 Onvoorbereide Sam van Royen zorgt voor pijnlijke tv en schaamt zich: ‘Jezus, wat is dit slecht’🔗