Koeman weet hoelang Memphis uit de running is: 'Het zal kiele kiele worden'

Ronald Koeman verwacht dat het 'kiele kiele' gaat worden dat de komende interlands van het Nederlands elftal gaat halen. Bij De Oranjezomer onthult de bondscoach van Oranje dat hij na de blessure van de aanvaller contact heeft gehad met zijn pupil.

Memphis raakte tijdens het bekerduel tussen Palmeiras en Corinthians geblesseerd. In de extra tijd van de eerste helft ging het mis voor de 31-jarige spits van Corinthians. De aanvaller liep een dijpbeenblessure op en moest het veld ruimen voor Angel Romero. Ondanks het uitvallen van Depay, bekerde de Braziliaanse club verder na een 0-2 zege op Palmeiras.

Naast Memphis raakten met André Carillo en Yuri Alberto nog twee andere spelers van Corinthians geblesseerd, waarbij de blessure van de Oranje-international het meest ernstig lijkt. Dat bevestigde trainer Dorival Júnior na afloop op de persconferentie van het duel. "Het is nog te vroeg om te zeggen, maar Memphis lijkt een ernstiger probleem te hebben dan de anderen."

Inmiddels heeft ook Koeman contact gehad met de gedeeld topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. "Hij heeft een lichte hamstringblessure. Ik had een of twee uur geleden contact met hem", vertelt Koeman bij De Oranjezomer. "Daarin gaf hij aan dat hij hoopt dat hij de interlands haalt. Zelf dacht hij dat het twee of drie weken zal duren."

Het Nederlands elftal speelt begin september twee nieuwe wedstrijden in de WK-kwalificatiecyclus. Op 4 en 7 september zijn dan respectievelijk Polen en Litouwen de tegenstander. "Tot die tijd zijn er nog vier wedstrijden", klinkt Koeman hoopvol. Al plaatst hij gelijk een kanttekening. "Het zal kiele kiele worden."

Weinigen alternatieven voor Koeman voorin

Wierd Duk, ook te gast bij De Oranjezomer, benadrukt dat de keuzeheer voorin weinig smaken heeft. Zo heeft Koeman nog de keuze uit bijvoorbeeld Wout Weghorst en Brian Brobbey. Ook Emanuel Emegha klopt op de deur. "Die was helaas geblesseerd, anders had hij bij Jong Oranje het EK gespeeld, maar die volgen wij", erkent Koeman. "Er was volgens mij zelfs sprake dat hij op het lijstje van Chelsea stond, maar het is absoluut een speler die toekomst heeft. Ook richting Amerika voor het WK in 2026."