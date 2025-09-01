Live voetbal

'Vierde official begrijpt niets van besluit Jeroen Manschot in Eredivisie-kraker'

Jeroen Manschot
Foto: © Imago
1 reactie
Dominic Mostert
1 september 2025, 07:25

De wedstrijd tussen NAC Breda en AZ ontaardde zondag in een verhitte kraker. In de slotfase van de eerste helft kreeg Sydney van Hooijdonk een rode kaart; na de pauze kwam Ibrahim Sadiq weg met een gele kaart bij een soortgelijke situatie.

Van Hooijdonk was stomverbaasd toen Jeroen Manschot met rood zwaaide. Hij werd bestraft voor een gevaarlijke tackle op Wouter Goes: met zijn noppen kwam hij op het been van de verdediger terecht. Na de pauze kreeg NAC een penalty toen de noppen van Sadiq belandden op het kuitbeen van Boy Kemper. Toen koos Manschot voor een gele kaart.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-commentator Sjors Blaauw was verrast. Hij was niet de enige, zei hij. “We hebben het even nagevraagd bij de vierde official (Richard Martens, red.), maar ook hij snapte hier niets van.”

Analist Bram van Polen vond de overtreding van Sadiq zwaarder dan die van Van Hooijdonk. “Qua impact vind ik deze harder en zwaarder. Ik had het idee dat Goes meer werd geschampt door Van Hooijdonk, maar de actie van Sadiq ziet er naar uit.”

“Dat voel je echt wel even aan de bovenkant van je kuit”, weet de oud-verdediger. “Met die rode kaart uit de eerste helft in het achterhoofd, dacht ik dat hier ook een rode kaart zou volgen. Hij raakt ‘m vol en blijft langer op de kuit staan. Van Hooijdonk ging er iets meer langs.”

Verslaggever Wouter Bouwman licht het standpunt van Manschot toe. “We hebben Jeroen Manschot in het voorbijgaan even kunnen spreken. Toen zei hij: Van Hooijdonk was duidelijk een schoppende beweging richting de tegenstander, Sadiq was meer per ongeluk, daarom een gele kaart.”

De betreffende overtredingen zijn te bekijken in de samenvatting op YouTube.

Wie had een rode kaart verdiend?

Laden...
48 stemmen
1 reactie
Arena
339 Reacties
21 Dagen lid
1.156 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het blijft me maar verbazen hoe vaak scheidsrechters in de fout gaan en zelfs de meest simpele gebeurtenissen foutief beoordelen. Ongelofelijk slecht.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

NAC - AZ

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

