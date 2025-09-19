AZ-trainer Maarten Martens doet boekje open over geklapte deal met PSV

Maarten Martens heeft zich uitgesproken over de afgeketste transfer van . De AZ-middenvelder wilde deze zomer dolgraag AZ verruilen voor PSV, maar zag een overgang uiteindelijk niet doorgaan. Beide clubs wisten namelijk geen akkoord te bereiken over een transfersom.

PSV nam deze zomer afscheid van Malik Tillman, die voor een bedrag van 35 miljoen euro de overstap maakte naar het Duitse Bayer Leverkusen. De Eindhovenaren hoopten vervolgens te kunnen shoppen bij AZ, waar het eerder al Ruben van Bommel wist weg te plukken. PSV hoopte de gelederen te kunnen versterken met Mijnans, maar de Alkmaarders hielden de poot stijf. Uiteindelijk ging PSV voor Paul Wanner als vervanger van Tillman.

Artikel gaat verder onder video

Mijnans zag zodoende een streep gaan door zijn vurig gewenste transfer. "Het was voor hem een hele rommelige periode”, wordt Martens geciteerd door De Telegraaf. Afgelopen zomer werd Mijanns vader, kwam hij terug van een blessure en liep hij dus een droomtransfer naar PSV mis. Iets wat ook te merken was aan zijn spel. "Ik sluit niet uit dat het één met het ander te maken heeft gehad", erkent de Belgische oefenmeester.

"Het ging allemaal niet helemaal zoals we wilden dat het ging", gaat Martens wat dieper in op de geklapte transfer van Mijnans. "Wat die transfer betreft: er is geen bod gekomen dat ook maar in de buurt kwam van wat we voor hem wilden ontvangen. Daar hebben we een goed gesprek over gevoerd en Sven heeft goed geschakeld. Hij heeft de knop kunnen omzetten.”

Alleen heeft Mijnans nog wel een kleine fysieke achterstand ten opzichte van vorig seizoen. "Hij zit in dat opzicht nog niet op zijn oude niveau. Toen speelde hij moeiteloos de ene na de andere wedstrijd helemaal uit. Het maakte niet uit hoeveel wedstrijden dat waren. Totdat hij tegen Galatasaray geblesseerd raakte", besluit Martens.