‘Ajax is status kwijt aan AZ’

Wim Kieft is van mening dat AZ internationaal ‘de rol van Ajax heeft overgenomen’. Dat schrijft de analist en oud-voetballer vrijdag in zijn column voor De Telegraaf.
“Voorheen was het zo dat buitenlandse topclubs of subtoppers blind in Amsterdam aanklopten voor spelers”, begint Kieft zijn betoog. “Als het van Ajax afkomstig was, of opgeleid door de club, dan was een aankoop altijd raak. Die garantie biedt Ajax allang niet meer, maar AZ wel.”
Kieft somt vervolgens een lijst van spelers op die ‘bij AZ hebben gespeeld en daarna bij heel mooie en grote clubs terecht zijn gekomen’: Wout Weghorst bij Manchester United, Guus Til bij PSV. Teun Koopmeiners bij Juventus, Calvin Stengs bij Feyenoord, Vangelis Pavlidis bij Benfica, Sam Beukema bij Napoli, Myron Boadu bij AS Monaco, Owen Wijndal bij Ajax, Milan Kerkez bij Liverpool, Ruben van Bommel bij PSV, Ernest Poku bij Bayer Leverkusen, Marco Bizot bij Aston Villa en Alireza Jahanbakhsh bij Brighton & Hove Albion.
“En dan legt Como gewoon vijftien miljoen euro neer voor Jayden Addai, die nog moest doorbreken, en legt Wolverhampton Wanderers uit de Premier League lachend twaalf miljoen euro voor een middelmatige Noorse linksachter als David Møller Wolfe”, voegt Kieft eraan toe. “Heel knap.”
Kieft denkt dat ook de huidige selectie van AZ nog voldoende kan opleveren. “Net zo bijzonder is dat het huidige elftal van AZ niet alleen staat, maar tevens ook weer enkele grote toekomstige transfertargets herbergt. Spelers als Troy Parrott, Kees Smit, Sven Mijnans en Wouter Goes helpen AZ sportief en gaan op termijn een hoop geld opleveren. Het is de oude Ajax-filosofie waar ze in Amsterdam van zijn losgezongen en door AZ in praktijk wordt gebracht.”
Dat klopt enigszins wel, al zijn de bedragen die ze voor spelers ontvangen wel verschillend Kroes is met Beuker ea aan een inhaalslag begonnen. De Toekomst moet aantrekkelijker worden, scouten bij clubs als Zeeburgia ed krijgt weer een belangrijke plek EN eindelijk, ik schreef dit hier of op een andere site al eerder, Ajax leidt op, spelers die het niet redden gaan naar ander Ned.clubs. Ajax leidde dus op voor andere clubs waaronder AZ, maar als het op transfer aankwam werd het bij een enkele club zo dat ze niet aan Ajax wilde verkopen. Ik scheef daarom leid op, spelers die het niet redden MOET je onder kunnen brengen in het buitenland. Hiermee sla je twee vliegen in een klap. Utrecht trouwens, is nooit een club die gezegd heeft; wij verkopen niet aan die of die club. Seumeren is zakenman
Helaas moet ik Kieft hier gelijk in geven. De afgelopen jaren brokkelen we af en cooken we niet meer zo. Ze proberen het weer op de rit te krijgen, maar het wil nog niet zo vlotten. Heeft tijd nodig, veel tijd.
Kieft kraamt een hoop onzin uit. Bizot komt uit de jeugd van Ajax vandaan. En zo zie ik nog meerdere spelers die ergens anders begonnen zijn. Er is goed ingekocht zoals gelukkig meedere Nederlandse clubs doen. Ik begin dat negatieve gewauwel van oud spelers toch echt zo zat te worden. Zeker die Kieft en van Basten. Van mij mogen de Nederlandse clubs onderling wel wat meer samenwerken ipv tegen om zo onze positie in Europa te versterken. Helaas zie ik alleen maar afgunst
Dat is niet zo vreemd ze hebben in 4 jaar alles verkloot de jeugd opleiding van top naar flop 4 trainers daar gezeten die de jeugd niet beter hebben gemaakt moet nog zien of heitinga het waar gaat maken ben ik niet zo zeker van niet alleen az maar ook psv feyenoord zijn ajax voorbij gekomen
