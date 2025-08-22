‘Ajax is status kwijt aan AZ’

Wim Kieft is van mening dat AZ internationaal ‘de rol van Ajax heeft overgenomen’. Dat schrijft de analist en oud-voetballer vrijdag in zijn column voor De Telegraaf.

“Voorheen was het zo dat buitenlandse topclubs of subtoppers blind in Amsterdam aanklopten voor spelers”, begint Kieft zijn betoog. “Als het van Ajax afkomstig was, of opgeleid door de club, dan was een aankoop altijd raak. Die garantie biedt Ajax allang niet meer, maar AZ wel.”

Artikel gaat verder onder video

Kieft somt vervolgens een lijst van spelers op die ‘bij AZ hebben gespeeld en daarna bij heel mooie en grote clubs terecht zijn gekomen’: Wout Weghorst bij Manchester United, Guus Til bij PSV. Teun Koopmeiners bij Juventus, Calvin Stengs bij Feyenoord, Vangelis Pavlidis bij Benfica, Sam Beukema bij Napoli, Myron Boadu bij AS Monaco, Owen Wijndal bij Ajax, Milan Kerkez bij Liverpool, Ruben van Bommel bij PSV, Ernest Poku bij Bayer Leverkusen, Marco Bizot bij Aston Villa en Alireza Jahanbakhsh bij Brighton & Hove Albion.

“En dan legt Como gewoon vijftien miljoen euro neer voor Jayden Addai, die nog moest doorbreken, en legt Wolverhampton Wanderers uit de Premier League lachend twaalf miljoen euro voor een middelmatige Noorse linksachter als David Møller Wolfe”, voegt Kieft eraan toe. “Heel knap.”

Kieft denkt dat ook de huidige selectie van AZ nog voldoende kan opleveren. “Net zo bijzonder is dat het huidige elftal van AZ niet alleen staat, maar tevens ook weer enkele grote toekomstige transfertargets herbergt. Spelers als Troy Parrott, Kees Smit, Sven Mijnans en Wouter Goes helpen AZ sportief en gaan op termijn een hoop geld opleveren. Het is de oude Ajax-filosofie waar ze in Amsterdam van zijn losgezongen en door AZ in praktijk wordt gebracht.”