Live voetbal

Romantische Ajax-fans teleurgesteld: VI maakt korte metten met gerucht

Ajax - Telstar
Foto: © Imago
4 reacties
Mingus Niesten
22 augustus 2025, 15:57

Nemanja Gudelj zal hoogstwaarschijnlijk niet worden toegevoegd aan de selectie van Ajax deze zomer. Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof weet te vertellen dat niemand van de Amsterdamse club heeft gesproken met de nummer zes van Sevilla.

Gudelj speelde in het verleden voor NAC en AZ, voordat hij de overstap maakte naar Ajax in 2015. Daar werd de Serviër al snel een van de publiekliefhebbers, door zijn kracht, uitstraling en flair. Met vier doelpunten en acht assists leverde hij ook een wezenlijke bijdrage in offensief opzicht. In 2016/17 raakte hij al vrij snel geblesseerd, waarna hij in de winterstop de overstap maakte naar de Chinese competitie. Ondertussen speelt hij alweer zes jaar voor het Spaanse Sevilla, waar hij de laatste jaren altijd basisspeler is.

Artikel gaat verder onder video

Gudelj werd in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax, ook aangezien het middenveld van de Amsterdammers nog wel een slot op de deur kan gebruiken. De vertrokken Jordan Henderson is nog niet vervangen. Trainer John Heitinga zou dan ook graag nog een nummer zes aan de selectie toevoegen; het is de huidige prioriteit van de club. Edson Álvarez was ook een optie, maar die vertrekt naar Fenerbahçe.

Door de naam van Gudelj lijkt nu ook een streep te kunnen. Blaauwhof weet namelijk te melden dat er tot 12.00 op vrijdag niemand van Ajax contact heeft gehad met de Serviër of zijn management. Sevilla ziet in Gudelj een 'uithangbord van de club' en wil hem dan ook graag behouden.

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-bestuurder Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax wil nog heel graag van één banneling af, maar er komt maar geen geïnteresseerde club

  • Gisteren, 17:25
  • Gisteren, 17:25
Gevolgen Álvarez-transfer kunnen Ajax of Feyenoord flink geld op gaan leveren

Gevolgen Álvarez-transfer kunnen Ajax of Feyenoord flink geld op gaan leveren

  • Gisteren, 16:53
  • Gisteren, 16:53
Daley Blind Ajax Girona

Daley Blind wordt aan Ajax gelinkt: hoe groot is de kans dat hij snel terugkeert?

  • Gisteren, 10:40
  • Gisteren, 10:40
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Arena
205 Reacties
11 Dagen lid
758 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Waarom schrijven ze het niet zoals het is: de media heeft deze naam opgeworpen.

ERIMIR
3.219 Reacties
411 Dagen lid
37.115 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ajax moet geen oude koeien uit de sloot halen en gewoon een nieuwe ervaren nr.6 halen.

Exitium
215 Reacties
1.061 Dagen lid
1.182 Likes
Exitium
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nou ja, als ze een speler zoeken en een oud-Ajacied is beschikbaar voor een goede prijs en is daadwerkelijk een versterking, prima. Maar ik was persoonlijk destijds al geen fan van hem, dus ik zou hem niet halen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
950 Reacties
1.061 Dagen lid
5.418 Likes
Allback
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Waarom is dit gerucht romantisch? Gudelj was destijds niet goed genoeg voor Ajax en fans waren blij met zijn vertrek.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
205 Reacties
11 Dagen lid
758 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Waarom schrijven ze het niet zoals het is: de media heeft deze naam opgeworpen.

ERIMIR
3.219 Reacties
411 Dagen lid
37.115 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ajax moet geen oude koeien uit de sloot halen en gewoon een nieuwe ervaren nr.6 halen.

Exitium
215 Reacties
1.061 Dagen lid
1.182 Likes
Exitium
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nou ja, als ze een speler zoeken en een oud-Ajacied is beschikbaar voor een goede prijs en is daadwerkelijk een versterking, prima. Maar ik was persoonlijk destijds al geen fan van hem, dus ik zou hem niet halen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
950 Reacties
1.061 Dagen lid
5.418 Likes
Allback
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Waarom is dit gerucht romantisch? Gudelj was destijds niet goed genoeg voor Ajax en fans waren blij met zijn vertrek.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nemanja Gudelj

Nemanja Gudelj
Sevilla
Team: Sevilla
Leeftijd: 33 jaar (16 nov. 1991)
Positie: V, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sevilla
1
0
2024/2025
Sevilla
31
1
2023/2024
Sevilla
22
1
2022/2023
Sevilla
34
3

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel