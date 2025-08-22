Romantische Ajax-fans teleurgesteld: VI maakt korte metten met gerucht

zal hoogstwaarschijnlijk niet worden toegevoegd aan de selectie van Ajax deze zomer. Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof weet te vertellen dat niemand van de Amsterdamse club heeft gesproken met de nummer zes van Sevilla.

Gudelj speelde in het verleden voor NAC en AZ, voordat hij de overstap maakte naar Ajax in 2015. Daar werd de Serviër al snel een van de publiekliefhebbers, door zijn kracht, uitstraling en flair. Met vier doelpunten en acht assists leverde hij ook een wezenlijke bijdrage in offensief opzicht. In 2016/17 raakte hij al vrij snel geblesseerd, waarna hij in de winterstop de overstap maakte naar de Chinese competitie. Ondertussen speelt hij alweer zes jaar voor het Spaanse Sevilla, waar hij de laatste jaren altijd basisspeler is.

Artikel gaat verder onder video

Gudelj werd in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax, ook aangezien het middenveld van de Amsterdammers nog wel een slot op de deur kan gebruiken. De vertrokken Jordan Henderson is nog niet vervangen. Trainer John Heitinga zou dan ook graag nog een nummer zes aan de selectie toevoegen; het is de huidige prioriteit van de club. Edson Álvarez was ook een optie, maar die vertrekt naar Fenerbahçe.

Door de naam van Gudelj lijkt nu ook een streep te kunnen. Blaauwhof weet namelijk te melden dat er tot 12.00 op vrijdag niemand van Ajax contact heeft gehad met de Serviër of zijn management. Sevilla ziet in Gudelj een 'uithangbord van de club' en wil hem dan ook graag behouden.