Ajax stalt Faberski alsnog in Eredivisie: clubs naderen akkoord

Ajax gaat dit seizoen hoogstwaarschijnlijk verhuren aan PEC Zwolle. Het Algemeen Dagblad weet te melden dat de Amsterdammers in gesprek zijn met de Overijsselse club over een tijdelijke overgang van de negentienjarige buitenspeler. De verwachting is dat beide clubs een akkoord zullen bereiken.

Faberski sloot in de voorbereiding aan bij het eerste elftal van Ajax, maar liep al snel een heupblessure op. Daardoor hoefde hij, mede door de flinke concurrentie bij het eerste elftal, niet meer op minuten te rekenen. Ajax wil de Poolse jongeling, in wie het veel vertrouwen heeft, echter wel minuten laten maken op het hoogste niveau. Daarom mag Faberski verhuurd worden.

Eerder was er sprake van dat Faberski op huurbasis de overstap zou maken naar Telstar. Cristian Willaert van ESPN wist te melden dat de gepromoveerde club uit Velsen-Zuid een akkoord had bereikt met Ajax over het huren van de jonge buitenspeler. "Maar hij heeft er zelf de stekker uit getrokken”, stelt de journalist van ESPN. “Hij heeft op het laatste moment besloten het toch niet te doen. Hij was bang dat hij te veel moest verdedigen", klonk het.

Nu lijkt Faberski alsnog tijdelijk op weg naar de uitgang bij Ajax en lijkt PEC Zwolle aan de haal te gaan met de vleugelaanvaller. Volgens het AD is het de verwachting dat beide clubs spoedig een akkoord gaan bereiken over de huurtransfer. "Faberski ziet nu een tijdelijke overstap naar PEC, dat het seizoen met twee zeges begon en nog wel een vleugelspits kan gebruiken, wel zitten."

Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om kale huur, aangezien Ajax nog het volste vertrouwen heeft in Faberski. Niet voor niets verlengde de club recentelijk het contract van de jongeling nog tot de zomer van 2030.