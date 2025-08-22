John Heitinga komt met reactie op afgeketste terugkeer van Edson Álvarez

John Heitinga beseft zich maar al te goed dat hij geduld moet hebben voordat hij een nieuwe controleur kan verwelkomen bij Ajax. De oefenmeester weet dat de Amsterdamse club eerst zal moeten verkopen voordat er zaken kunnen worden gedaan. Heitinga ligt dan ook niet wakker van het feit dat niet terug zal keren in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax is deze transferzomer nog op zoek naar een extra 'nummer 6', nu Jordan Henderson de club transfervrij heeft verruild voor Brentford. De naam van Álvarez dook afgelopen week ineens op. De 27-jarige Mexicaan gold als 'het droomtarget van Heitinga', maar zijn terugkeer is financieel niet haalbaar gebleken voor de Amsterdammers en staat op het punt om voor Fenerbahçe te tekenen. Daardoor zal Ajax door moeten schakelen naar andere opties.

Heitinga liet weten een terugkeer van Álvarez, met wie hij bij zowel Ajax als West Ham United samenwerkte, wel te zien zitten. "Ik heb gezegd: Edson is welkom. Een type Edson natuurlijk ook, maar het moet wel financieel haalbaar zijn", aldus Heitinga tegenover ESPN over het afketsen van de transfer. "Op dit moment is het een feit dat we eerst moeten verkopen voordat we weer spelers aan willen trekken. Dat is ook de situatie waar de club in verkeert."

"Daarom zijn we ook aan het kijken hoe we het kunnen invullen met de spelers die we nu hebben. Natuurlijk, als wij een 6 kunnen halen van wie we weten dat hij een stukje leiderschap brengt, maar het elftal ook gaat versterken: graag. Maar op het moment dat die speler niet haalbaar is, gaan we ook niet spelers halen om het halen. Dan kijk je naar de huidige selectie", gaat Heitinga verder. "De wens is het halen van een 6, maar als die niet haalbaar is of niet de juiste speler die je wil hebben, dan moeten we creatief kijken hoe we dat op een andere manier kunnen oplossen."

Mokio moet zich richten op andere plek, Fitz-Jim mist lengte

De oefenmeester maakte tegen Go Ahead Eagles dan ook gebruik van Jorthy Mokio en Kian Fitz-Jim als nummer 6. Mokio maakte geen al te sterke indruk en mocht na de eerste elft in de kleedkamer achterblijven. Als het aan Heitinga ligt, dan richt het toptalent zich op een andere positie. "Jorthy is een jonge jongen met superveel potentie. Hij moet wedstrijden gaan spelen. Hij kan ook vanuit de 8- en backpositie spelen. Maar laat Jorthy zich gewoon lekker ontwikkelen. Op dit moment maken we andere keuzes op de backposities, maar als je het hem vraagt, denk ik dat hij zegt dat 8 zijn favoriete positie is. Daarvoor ben je ook aan het kijken: we hebben best veel spelers op dezelfde positie", doelt Heitinga op zijn centrale middenvelders.

Waar Mokio tegenviel, daar liet Fitz-Jim wel een prima indruk achter tegen Go Ahead Eagles. Alleen hij heeft dan weer een ander nadeel voor de positie van controlerende middenvelder. Een stukje lengte in je ploeg is altijd wel goed. Als ik naar onze selectie kijkt, met name bij standaardsituaties...", zegt Heitinga over Fitz-Jim, die met zijn 1,74 meter niet de langste speler is.