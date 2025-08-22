Live voetbal

Plots heel ander geluid over Ajax-gerucht Soler

PSG-middenvelder Carlos Soler
Foto: © Imago
7 reacties
Maurice Mazenier
22 augustus 2025, 08:35

Een transfer van Carlos Soler naar Ajax is momenteel niet aan de orde. Dat melden bronnen aan VoetbalPrimeur. De Amsterdammers zien de 28-jarige Spanjaard van Paris Saint-Germain als een interessante speler, maar vooralsnog staat hij slechts op een lijstje in de Johan Cruijff ArenA.

Het is een publiek geheim dat Ajax zich deze zomer hoopt te versterken met een verdedigende middenvelder, na het transfervrije vertrek van aanvoerder Jordan Henderson naar Brentford. De afgelopen dagen zong de naam van Edson Álvarez rond in de Johan Cruijff ArenA, maar de Mexicaan lijkt de stap naar Fenerbahçe te gaan maken. Hierdoor zal technisch directeur Alex Kroes op zoek moeten naar een andere kandidaat voor de rol van controlerende middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen woensdag werd Ajax gelinkt aan transfer van Soler, maar daar is vooralsnog nog geen sprake van. Er hebben nog geen gesprekken plaatsgevonden tussen de clubs. Hoewel de 28-jarige Soler als een interessante speler wordt gezien, heeft zijn komst momenteel geen prioriteit. Net als afgelopen seizoen komt de Spaanse middenvelder niet voor in de plannen van trainer Luis Enrique, waardoor hij zijn heil wederom elders mag zoeken.

In 2022 maakte Soler voor zo'n achttien miljoen euro de overstap van Valencia naar PSG, waar hij nooit een onuitwisbare indruk wist achter te laten. In totaal speelde de Spanjaard 63 wedstrijden voor de Franse topclub, waarin hij goed was voor acht doelpunten en acht assists. Afgelopen seizoen speelde Soler op huurbasis voor West Ham United en kwam hij tot 33 officiële wedstrijden.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-bestuurder Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax wil nog heel graag van één banneling af, maar er komt maar geen geïnteresseerde club

  • Gisteren, 17:25
  • Gisteren, 17:25
Gevolgen Álvarez-transfer kunnen Ajax of Feyenoord flink geld op gaan leveren

Gevolgen Álvarez-transfer kunnen Ajax of Feyenoord flink geld op gaan leveren

  • Gisteren, 16:53
  • Gisteren, 16:53
Daley Blind Ajax Girona

Daley Blind wordt aan Ajax gelinkt: hoe groot is de kans dat hij snel terugkeert?

  • Gisteren, 10:40
  • Gisteren, 10:40
0 7 reacties
Reageren
7 reacties
Arena
194 Reacties
11 Dagen lid
732 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Elke club heeft een lijstje met namen. Dat is logisch. En de media doet de rest: speculeren en nog wat namen erbij halen.

Vriendje Stokvis
1.159 Reacties
336 Dagen lid
7.854 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Waarom laat je dan Henderson dan gaan als je zo'n type zoekt. Dat kan niet aan het salaris liggen want ze zoeken iemand die zo'n beetje het zelfde salaris heeft.

Arena
194 Reacties
11 Dagen lid
732 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Henderson wilde zelf weg. Dat weet iedereen.

dilima1966
2.513 Reacties
802 Dagen lid
15.506 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Soler gaat ook niet komen zijn salaris is nu dik 5 miljoen ajax wil af van die salaris dan zullen ze vaste niet een speler gaan halen van 5 miljoen

Arena
194 Reacties
11 Dagen lid
732 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nee het zijn weer eens geruchten, zoals gewoonlijk.

VoetbaIhoofdstad
9 Reacties
2 Dagen lid
16 Likes
VoetbaIhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik vond Kroes in een cooking periode zitten en dacht dat hij dit wel even zou regelen. Toch wel een beetje jammer van hem. Even pas op de plaats en wat minder hard cooken. Jammer!

Voetbalanalist
9 Reacties
4 Dagen lid
3 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ook hier werd er door een vage bron wat geroepen, er is een bericht gekopieerd en op deze site geplakt. En door vele als waarheid aan genomen. Als je de berichten uit het verleden van Ajax en heer Kroes had onthouden, had je op jouw vingers kunnen tellen dat dit een opvul bericht was voor deze site. Al ware een broodje aap verhaal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
194 Reacties
11 Dagen lid
732 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Elke club heeft een lijstje met namen. Dat is logisch. En de media doet de rest: speculeren en nog wat namen erbij halen.

Vriendje Stokvis
1.159 Reacties
336 Dagen lid
7.854 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Waarom laat je dan Henderson dan gaan als je zo'n type zoekt. Dat kan niet aan het salaris liggen want ze zoeken iemand die zo'n beetje het zelfde salaris heeft.

Arena
194 Reacties
11 Dagen lid
732 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Henderson wilde zelf weg. Dat weet iedereen.

dilima1966
2.513 Reacties
802 Dagen lid
15.506 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Soler gaat ook niet komen zijn salaris is nu dik 5 miljoen ajax wil af van die salaris dan zullen ze vaste niet een speler gaan halen van 5 miljoen

Arena
194 Reacties
11 Dagen lid
732 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nee het zijn weer eens geruchten, zoals gewoonlijk.

VoetbaIhoofdstad
9 Reacties
2 Dagen lid
16 Likes
VoetbaIhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik vond Kroes in een cooking periode zitten en dacht dat hij dit wel even zou regelen. Toch wel een beetje jammer van hem. Even pas op de plaats en wat minder hard cooken. Jammer!

Voetbalanalist
9 Reacties
4 Dagen lid
3 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ook hier werd er door een vage bron wat geroepen, er is een bericht gekopieerd en op deze site geplakt. En door vele als waarheid aan genomen. Als je de berichten uit het verleden van Ajax en heer Kroes had onthouden, had je op jouw vingers kunnen tellen dat dit een opvul bericht was voor deze site. Al ware een broodje aap verhaal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Carlos Soler

Carlos Soler
Leeftijd: 28 jaar (2 jan. 1997)
Positie: M (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
West Ham
31
1
2024/2025
PSG
0
0
2023/2024
PSG
24
2
2022/2023
Valencia
3
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel