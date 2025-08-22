Plots heel ander geluid over Ajax-gerucht Soler

Een transfer van naar Ajax is momenteel niet aan de orde. Dat melden bronnen aan VoetbalPrimeur. De Amsterdammers zien de 28-jarige Spanjaard van Paris Saint-Germain als een interessante speler, maar vooralsnog staat hij slechts op een lijstje in de Johan Cruijff ArenA.

Het is een publiek geheim dat Ajax zich deze zomer hoopt te versterken met een verdedigende middenvelder, na het transfervrije vertrek van aanvoerder Jordan Henderson naar Brentford. De afgelopen dagen zong de naam van Edson Álvarez rond in de Johan Cruijff ArenA, maar de Mexicaan lijkt de stap naar Fenerbahçe te gaan maken. Hierdoor zal technisch directeur Alex Kroes op zoek moeten naar een andere kandidaat voor de rol van controlerende middenvelder.

Afgelopen woensdag werd Ajax gelinkt aan transfer van Soler, maar daar is vooralsnog nog geen sprake van. Er hebben nog geen gesprekken plaatsgevonden tussen de clubs. Hoewel de 28-jarige Soler als een interessante speler wordt gezien, heeft zijn komst momenteel geen prioriteit. Net als afgelopen seizoen komt de Spaanse middenvelder niet voor in de plannen van trainer Luis Enrique, waardoor hij zijn heil wederom elders mag zoeken.

In 2022 maakte Soler voor zo'n achttien miljoen euro de overstap van Valencia naar PSG, waar hij nooit een onuitwisbare indruk wist achter te laten. In totaal speelde de Spanjaard 63 wedstrijden voor de Franse topclub, waarin hij goed was voor acht doelpunten en acht assists. Afgelopen seizoen speelde Soler op huurbasis voor West Ham United en kwam hij tot 33 officiële wedstrijden.