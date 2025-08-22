Live voetbal

Kroes krijgt vervelende boodschap uit Frankrijk: komst Brobbey 'niet actueel'

Alex Kroes met zijn hand voor zijn ogen met op de achtergrond het logo en stadion van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Maurice Mazenier
22 augustus 2025, 09:58

Een vervelende boodschap voor Ajax en technisch directeur Alex Kroes: door de mogelijke transfer van Brian Brobbey naar Stade Rennais lijkt een streep te kunnen. Het Franse medium Ouest-France weet te melden dat de club uit de Ligue 1 momenteel werk maakt van twee anderen spitsen, waardoor de komst van Brobbey 'niet actueel' zou zijn.

Maandag kwam naar buiten dat Ajax een bod van ruim twintig miljoen euro had ontvangen van Stade Rennais voor Brobbey. Dit was voor Alex Kroes niet voldoende, maar het zette wel de onderhandelingen in gang. Inmiddels zijn beide clubs druk met elkaar in gesprek en heeft Ajax duidelijk gemaakt wat het voor Brobbey wil ontvangen: 25 miljoen euro inclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Een akkoord leek dan ook op handen, maar niets is minder waar.

Volgens Ouest-France is een transfer van Brobbey naar Stade Rennais momenteel niet meer aan de orde. De Franse club is dicht bij het aantrekken van Conrad Harder, die over moet komen van het Portugese Sporting Portugal. Omdat Stade Rennais zich snel versterken schaakt het op meerdere borden, waarbij er ook gekeken wordt naar Esteban Lepaul. Het is de bedoeling dat slechts een van de twee spitsen zal tekenen in Frankrijk. De komst van Brobbey wordt als 'niet actueel' beschouwd door het medium.

Daarmee lijkt de Stade Rennais dus af te zien van de Ajax-spits en dat is een streep door de rekening van Ajax en Kroes. Met de inkomsten van de uitgaande Brobbey-transfer hoopte de club zich te versterken met een controlerende middenvelder. Overigens hoeft Ajax nog altijd niet te wanhopen, want ook LOSC Lille zou zich inmiddels in Amsterdam gemeld hebben voor Brobbey. Daarnaast wordt de Oranje-international in verband gebracht met onder meer AS Roma, VfB Stuttgart en Sunderland.

Ajax-bestuurder Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax wil nog heel graag van één banneling af, maar er komt maar geen geïnteresseerde club

Gevolgen Álvarez-transfer kunnen Ajax of Feyenoord flink geld op gaan leveren

Gevolgen Álvarez-transfer kunnen Ajax of Feyenoord flink geld op gaan leveren

Daley Blind Ajax Girona

Daley Blind wordt aan Ajax gelinkt: hoe groot is de kans dat hij snel terugkeert?

Donnn
13 Reacties
1.060 Dagen lid
119 Likes
Donnn
avatar

Nog steeds geen nieuwe foto van Kroes? Amateurs!

Arena
194 Reacties
11 Dagen lid
732 Likes
Arena
avatar

De foto's die ze hier plaatsen van Kroes zijn belachelijk. Eén en al negativiteit. Beeldvorming heet dat.

Arena
194 Reacties
11 Dagen lid
732 Likes
Arena
avatar

Elke club schaakt op meerdere borden. Logisch want je moet kijken naar de mogelijkheden die er zijn en dat zijn vaak meerdere spelers. De situatie Brobbey is nog in volle gang dus we moeten het afwachten. Bovendien is dit weer één krant die wat roept. De tijd zal het leren.

ERIMIR
3.202 Reacties
410 Dagen lid
37.083 Likes
ERIMIR
avatar

Zo is dat!

VoetbaIhoofdstad
9 Reacties
2 Dagen lid
16 Likes
VoetbaIhoofdstad
avatar

Kroes was een hele lange tijd cooking, maar dit valt me tegen. Hij had het bod van 20 miljoen moeten accepteren. Door te veel geld te willen klapt nu de transfer. Dit is de schuld van Kroes. Eerst Soler die niet komt, nu Brobbey die hij niet kwijt raakt. Kom op Kroes, opstoken dat fornuis en ga weer cooken!

PSV bril!
151 Reacties
204 Dagen lid
534 Likes
PSV bril!
avatar

@VoetbaIhoofdstad maar is er dan een officieel bod van 20 miljoen geweest dan?

Arena
194 Reacties
11 Dagen lid
732 Likes
Arena
avatar

Ben ik het mee eens. Die 20 had je moeten pakken, dan was je Brobbey kwijt geweest. Het cooken is een beetje aangebrand haha!

Voetbalanalist
9 Reacties
4 Dagen lid
3 Likes
Voetbalanalist
avatar

Een speler, waar Ajax, de boot mee in is gegaan. Deze speler vindt zich zelf heel wat en wilde mede daardoor zijn contract niet verlengen en liep gratis de deur uit. Bij zijn nieuwe club wist die het niet te brengen, omdat Ajax een spits nodig had werd deze niet bijzondere speler terug gehaald voor 16, 35 mil met 3 mil aan bonussen. Waar die 22/23 ook niet wist te overtuigen, maakte die in 23/24, zoals vele hier zeggen, Jorgensen jaar door en steeg boven zich uit. 24/25 viel de speler weer ver terug met 4 doelpuntjes. Nu krijgt Ajax een bod van 20 mil en die slaan ze af. Want ze willen nog meer voor een spits die in 4 seizoenen, 120 competitiewedstrijden 45 doelpuntjes maakt, wat een gemiddelde van 0,38 is per wedstrijd. Denk dat je in Europa voor minder dan 20 mil een spits vindt, met een betere gemiddelde dan de heer Brobbey. Hier slaan heer Kroes en Ajax volledig de plank mis.

Vriendje Stokvis
1.159 Reacties
336 Dagen lid
7.854 Likes
Vriendje Stokvis
avatar

Precies. Slechte cooking van Kroes.

Vriendje Stokvis
1.159 Reacties
336 Dagen lid
7.854 Likes
Vriendje Stokvis
avatar

Nou Kroes ziet het somber in zo te zien op de foto.

dilima1966
2.513 Reacties
802 Dagen lid
15.506 Likes
dilima1966
avatar

Ajax krijgt niet meer geld voor Brobbey zo als velen spelers die hem voor zijn gegaan

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
-
-
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

