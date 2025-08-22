Kroes krijgt vervelende boodschap uit Frankrijk: komst Brobbey 'niet actueel'

Een vervelende boodschap voor Ajax en technisch directeur Alex Kroes: door de mogelijke transfer van Brian Brobbey naar Stade Rennais lijkt een streep te kunnen. Het Franse medium Ouest-France weet te melden dat de club uit de Ligue 1 momenteel werk maakt van twee anderen spitsen, waardoor de komst van Brobbey 'niet actueel' zou zijn.
Maandag kwam naar buiten dat Ajax een bod van ruim twintig miljoen euro had ontvangen van Stade Rennais voor Brobbey. Dit was voor Alex Kroes niet voldoende, maar het zette wel de onderhandelingen in gang. Inmiddels zijn beide clubs druk met elkaar in gesprek en heeft Ajax duidelijk gemaakt wat het voor Brobbey wil ontvangen: 25 miljoen euro inclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Een akkoord leek dan ook op handen, maar niets is minder waar.
Volgens Ouest-France is een transfer van Brobbey naar Stade Rennais momenteel niet meer aan de orde. De Franse club is dicht bij het aantrekken van Conrad Harder, die over moet komen van het Portugese Sporting Portugal. Omdat Stade Rennais zich snel versterken schaakt het op meerdere borden, waarbij er ook gekeken wordt naar Esteban Lepaul. Het is de bedoeling dat slechts een van de twee spitsen zal tekenen in Frankrijk. De komst van Brobbey wordt als 'niet actueel' beschouwd door het medium.
Daarmee lijkt de Stade Rennais dus af te zien van de Ajax-spits en dat is een streep door de rekening van Ajax en Kroes. Met de inkomsten van de uitgaande Brobbey-transfer hoopte de club zich te versterken met een controlerende middenvelder. Overigens hoeft Ajax nog altijd niet te wanhopen, want ook LOSC Lille zou zich inmiddels in Amsterdam gemeld hebben voor Brobbey. Daarnaast wordt de Oranje-international in verband gebracht met onder meer AS Roma, VfB Stuttgart en Sunderland.
Elke club schaakt op meerdere borden. Logisch want je moet kijken naar de mogelijkheden die er zijn en dat zijn vaak meerdere spelers. De situatie Brobbey is nog in volle gang dus we moeten het afwachten. Bovendien is dit weer één krant die wat roept. De tijd zal het leren.
Kroes was een hele lange tijd cooking, maar dit valt me tegen. Hij had het bod van 20 miljoen moeten accepteren. Door te veel geld te willen klapt nu de transfer. Dit is de schuld van Kroes. Eerst Soler die niet komt, nu Brobbey die hij niet kwijt raakt. Kom op Kroes, opstoken dat fornuis en ga weer cooken!
Een speler, waar Ajax, de boot mee in is gegaan. Deze speler vindt zich zelf heel wat en wilde mede daardoor zijn contract niet verlengen en liep gratis de deur uit. Bij zijn nieuwe club wist die het niet te brengen, omdat Ajax een spits nodig had werd deze niet bijzondere speler terug gehaald voor 16, 35 mil met 3 mil aan bonussen. Waar die 22/23 ook niet wist te overtuigen, maakte die in 23/24, zoals vele hier zeggen, Jorgensen jaar door en steeg boven zich uit. 24/25 viel de speler weer ver terug met 4 doelpuntjes. Nu krijgt Ajax een bod van 20 mil en die slaan ze af. Want ze willen nog meer voor een spits die in 4 seizoenen, 120 competitiewedstrijden 45 doelpuntjes maakt, wat een gemiddelde van 0,38 is per wedstrijd. Denk dat je in Europa voor minder dan 20 mil een spits vindt, met een betere gemiddelde dan de heer Brobbey. Hier slaan heer Kroes en Ajax volledig de plank mis.
