Ajax verlengt contract van 'speler waarvoor de fans graag naar het stadion komen'

Ajax heeft het contract van opengebroken. De negentienjarige vleugelaanvaller heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2030 aan de Amsterdamse club verbindt. Het oude contract Faberski liep tot de zomer van 2028.

Faberski maakte in 2022 de overstap van het Poolse Jagiellonia Bialystok naar Ajax. Al snel maakte de rappe buitenspeler faam bij de Onder 18 van de Amsterdammers. Afgelopen seizoen maakte Faberski zijn minuten in Jong Ajax, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. In 34 wedstrijden was de Pool goed voor vier doelpunten en drie assists.

Ajax verlengde het contract van Faberski vorig jaar ook al tot medio 2028, maar heeft dus besloten om dit contract opnieuw open te breken. De Amsterdamse club had al langer deze wens, maar de boot werd afgehouden door de Pool. Dit had volgens het Algemeen Dagblad te maken met het feit dat Faberski afgelopen seizoen te weinig perspectief op speeltijd in Ajax 1 had.

Toch is Ajax er in geslaagd om Faberski langer te binden, tot grote tevredenheid van directeur voetbal Marijn Beuker. “Jan is een vleugelspits die graag zijn man en de achterlijn opzoekt, iets wat wij bij Ajax verlangen van een speler op zijn positie. Hij is technisch, snel en bovendien doelgericht. Kortom, een speler waarvoor de fans graag naar het stadion komen. Wij hebben er vertrouwen in dat hij zich komend seizoen nog verder zal ontwikkelen zodat hij uiteindelijk de stap naar het eerste elftal gaat maken.”