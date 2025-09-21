Live voetbal 2

Spelers van AZ en Feyenoord gaan elkaar te lijf in de catacomben

Opstootje in de catacombe bij AZ - Feyenoord
Foto: © ESPN
Maurice Mazenier
21 september 2025, 19:11

Het werd zondagmiddag even onvriendelijk in de catacomben van het AFAS Stadion. spelers van AZ en Feyenoord gingen elkaar halverwege de wedstrijd te lijf, iets wat hoogstwaarschijnlijk te maken had met het gedrag van AZ-verdediger Wouter Goes.

Bij een inworp van Feyenoord besloot Goes om zijn directe tegenstander Ueda te slaan, te duwen en te knijpen. De spits van de Rotterdammers had daar dermate last van dat hij even gehurkt ging van de pijn. Scheidsrechter Danny Makkelie en VAR Rob Dieperink leek het te zijn ontgaan, want de AZ-verdediger werd niet bestraft voor zijn gedrag.

Later in de eerste helft kreeg Goes het ook nog aan de stok met Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe, de landgenoot van Ueda. Ook hij werd een slachtoffer van de dadendrang van de AZ-verdediger. Halverwege besloot hij verhaal te halen bij Makkelie en liet hij de verwondingen van het knijpen door Goes zien. De arbiter moest echter niets niets van het beklag weten.

De analisten viel het vervelende gedrag van Goes, die op social media ook flink onder vuur werd genomen, ook op. "Het is een rare gozer af en toe hoor. Waarom moet je dit nou doen? Het slaat nergens op", aldus Mario Been, die bijval krijgt van collega-anlist Kees Luijckx. Hij vindt het gedrag van Goes ook onnodig. "Maar toch houdt hij zich iedere keer weer staande. Dat moet ik er wel bij zeggen", besluit hij met een positieve noot.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

