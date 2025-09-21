Feyenoord-fans schelden Jaden Slory (20) massaal verrot op Instagram

kende zondagavond een uiterst ongelukkige invalbeurt bij Feyenoord. De vleugelspeler van Feyenoord kwam in de slotfase het veld in en veroorzaakte uiteindelijk op oliedomme wijze een strafschop, die werd benut door Mexx Meerdink (3-3). Dat komt de jongeling op de nodige haatreacties te staan.

Als Slory in de kleedkamer in het AFAS Stadion zijn telefoon opent, zal hij zien dat zijn Instagram-pagina overloopt met reacties. Haatreacties van supporters van Feyenoord, na zijn belabberde optreden tegen AZ. Slory gaf in de 95e minuut van de wedstrijd een strafschop weg door AZ-aanvaller Weslley Patati onderuit te schoppen.

Artikel gaat verder onder video

Dat wordt de twintigjarige Rotterdammer enorm kwalijk genomen door zijn eigen fans. Hij wordt door tientallen mensen uitgescholden op zijn eigen Instagram-pagina: "Bedankt he, flikker", schrijft een Feyenoorder onder Slory zijn meest recente bericht op Instagram: "Oprotten van mijn club", schrijft een ander. En de reacties stromen op het moment van schrijven nog steeds binnen.

Slory viel niet alleen tegen AZ slecht in, maar maakte midweeks tegen Fortuna Sittard ook al een slechte indruk tijdens zijn basisdebuut. Ook toen reageerden supporters van Feyenoord kritisch.