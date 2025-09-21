Live voetbal 2

Feyenoord-fans schelden Jaden Slory (20) massaal verrot op Instagram

Jaden Slory
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
21 september 2025, 19:04   Bijgewerkt: 19:13

Jaden Slory kende zondagavond een uiterst ongelukkige invalbeurt bij Feyenoord. De vleugelspeler van Feyenoord kwam in de slotfase het veld in en veroorzaakte uiteindelijk op oliedomme wijze een strafschop, die werd benut door Mexx Meerdink (3-3). Dat komt de jongeling op de nodige haatreacties te staan.

Als Slory in de kleedkamer in het AFAS Stadion zijn telefoon opent, zal hij zien dat zijn Instagram-pagina overloopt met reacties. Haatreacties van supporters van Feyenoord, na zijn belabberde optreden tegen AZ. Slory gaf in de 95e minuut van de wedstrijd een strafschop weg door AZ-aanvaller Weslley Patati onderuit te schoppen.

Dat wordt de twintigjarige Rotterdammer enorm kwalijk genomen door zijn eigen fans. Hij wordt door tientallen mensen uitgescholden op zijn eigen Instagram-pagina: "Bedankt he, flikker", schrijft een Feyenoorder onder Slory zijn meest recente bericht op Instagram: "Oprotten van mijn club", schrijft een ander. En de reacties stromen op het moment van schrijven nog steeds binnen.

Slory viel niet alleen tegen AZ slecht in, maar maakte midweeks tegen Fortuna Sittard ook al een slechte indruk tijdens zijn basisdebuut. Ook toen reageerden supporters van Feyenoord kritisch.

descheids
76 Reacties
3 Dagen lid
121 Likes
descheids
  • 4
    + 1
avatar

tsja zo kennen we de feijenoord supporters weer. Nu is Slory het slachtoffer. Eerder natuurlijk al richting Timber en zoon van de club Q. Met zulke supporters heb je geen vijanden meer nodig. Zeer triest dat de feijenoorders dit allemaal doen naar hun spelers. Geen veilige werkomgeving op zuid. Het is een toxische klimaat waar de spelers van feijenoord blootgesteld worden aan de supporters. Dit zie je niet bij de top2 of andere clubs in de eredivisie. Nu al herhaaldelijk bij feijenoord. Tijd voor een groot onderzoek. Dit is om BOOS van te worden.

descheids
76 Reacties
3 Dagen lid
121 Likes
descheids
  • 4
    + 1
avatar

@herr crisom 🤡🤡🤡🤡

Arena
790 Reacties
41 Dagen lid
2.019 Likes
Arena
  • 3
    + 1
avatar

@descheids: Hij roept wat over normen en waarden. Hahahahahahahahahahaha!

❌❌❌
135 Reacties
44 Dagen lid
278 Likes
❌❌❌
  • 5
    + 1
avatar

Feyenoord zakt door de ondergrens: slecht voetbal en supporters die eigen jeugd verguizen. Op bezoek bij AZ werd dit weekend opnieuw duidelijk hoe diep Feyenoord kan zinken. Waar de spelers op het veld al geen schim waren van een serieuze topclub, zorgden de meegereisde supporters ernaast voor het echte dieptepunt. In plaats van hun ploeg te steunen, kozen zij ervoor om de eigen jeugdspelers – de toekomst van de club nota bene – op social media tot zondebok te bombarderen. Het was een pijnlijke vertoning: slap voetbal, doelloos rondgetik en fans die zich meer bezighielden met schelden dan met supporteren. In een seizoen waarin loyaliteit en veerkracht broodnodig zijn, toont Feyenoord vooral interne verdeeldheid en kleinzieligheid. Wie de toekomst van de club nog steeds rooskleurig ziet, moet wel over een bijzonder dikke bril beschikken.

descheids
76 Reacties
3 Dagen lid
121 Likes
descheids
  • 5
    + 1
avatar

Wijze woorden. Wie wil er nou bij feijenoord spelen als je weet dat je door de supporters serieus bedreigd wordt. Niemand is veilig bij deze supporters. Dit is niet de eerste keer, maar elke keer is dit het geval. Het OM mag ook best ingrijpen.

❌❌❌
135 Reacties
44 Dagen lid
278 Likes
❌❌❌
  • 2
    + 1
avatar

@Ome Barend, de waarheid is hard knul, nederig zijn is nu het juiste om te doen.

❌❌❌
135 Reacties
44 Dagen lid
278 Likes
❌❌❌
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend, ontopic blijven graag. Fcupdate lezen jullie mee?

😎jurgen😎
26 Reacties
3 Dagen lid
19 Likes
😎jurgen😎
  • 0
    + 1
avatar

oh god alle nep accountjes komen ineens interessant doen de kneusjes club...

❌❌❌
135 Reacties
44 Dagen lid
278 Likes
❌❌❌
  • 2
    + 1
avatar

@Ome Barend, whahaha ik word bijna bang droeftoeter

❌❌❌
135 Reacties
44 Dagen lid
278 Likes
❌❌❌
  • 1
    + 1
avatar

redactie lezen jullie mee? Ome Barend houd zich niet aan de huisregels.

Arena
790 Reacties
41 Dagen lid
2.019 Likes
Arena
  • 2
    + 1
avatar

@XXX; het is een toetsenbordheld op z'n treurige zolderkamertje hahahaha!

❌❌❌
135 Reacties
44 Dagen lid
278 Likes
❌❌❌
  • 1
    + 1
avatar

@Arena, whahaha die slaat nog geen deuk in een pakkie boter 🤣

Copa
2.114 Reacties
741 Dagen lid
22.743 Likes
Copa
  • 1
    + 1
avatar

Van alle ploegen die ik dit weekend heb gezien vond ik Feyenoord de beste. Een stomme fout van Valente; geen rugdekking en zich daarna omdraaien (bang voor de baL) was het enige dat mis was... Feyenoord supporters kunnen je omhelzen en in hun hart sluiten, maar je bent dan ook hun bezit... Wat ze nu doen is belachelijk, maar past ook bij ze

Arena
790 Reacties
41 Dagen lid
2.019 Likes
Arena
  • 3
    + 1
avatar

En wie riepen er zo hard over supporters die Taylor van Ajax hadden uitgefloten?? Kijk nou wat hun eigen aanhang doet. Zelfs een nieuwbakken speler wordt finaal afgekamd. Wat een fijne mensen. Typisch.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
500 Reacties
1.090 Dagen lid
4.843 Likes
Mike
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat dat mijn reactie was, die is blijkbaar ook weggehaald. Maar ik vergeleek deze "supporters" eerst met naakstlakken die je een stadionverbod moest geven (en steriliseren). En ik gebruikte het niet om de echte Ajax-supporters neer te halen, het was in de context dat elke ploeg dit soort prutssupporters heeft die een speler gaan affakkelen omdat het een keertje niet goed ging. Ik verwees naar bericht gepost hier in de rust van PSV-Ajax.

AZ - Feyenoord

AZ
3 - 3
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Jaden Slory

Jaden Slory
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (9 mei 2005)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
4
0
2024/2025
Dordrecht
33
10
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
4
5
10

