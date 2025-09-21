Feyenoord-fans schelden Jaden Slory (20) massaal verrot op Instagram

Jaden Slory kende zondagavond een uiterst ongelukkige invalbeurt bij Feyenoord. De vleugelspeler van Feyenoord kwam in de slotfase het veld in en veroorzaakte uiteindelijk op oliedomme wijze een strafschop, die werd benut door Mexx Meerdink (3-3). Dat komt de jongeling op de nodige haatreacties te staan.
Als Slory in de kleedkamer in het AFAS Stadion zijn telefoon opent, zal hij zien dat zijn Instagram-pagina overloopt met reacties. Haatreacties van supporters van Feyenoord, na zijn belabberde optreden tegen AZ. Slory gaf in de 95e minuut van de wedstrijd een strafschop weg door AZ-aanvaller Weslley Patati onderuit te schoppen.
Dat wordt de twintigjarige Rotterdammer enorm kwalijk genomen door zijn eigen fans. Hij wordt door tientallen mensen uitgescholden op zijn eigen Instagram-pagina: "Bedankt he, flikker", schrijft een Feyenoorder onder Slory zijn meest recente bericht op Instagram: "Oprotten van mijn club", schrijft een ander. En de reacties stromen op het moment van schrijven nog steeds binnen.
Slory viel niet alleen tegen AZ slecht in, maar maakte midweeks tegen Fortuna Sittard ook al een slechte indruk tijdens zijn basisdebuut. Ook toen reageerden supporters van Feyenoord kritisch.
tsja zo kennen we de feijenoord supporters weer. Nu is Slory het slachtoffer. Eerder natuurlijk al richting Timber en zoon van de club Q. Met zulke supporters heb je geen vijanden meer nodig. Zeer triest dat de feijenoorders dit allemaal doen naar hun spelers. Geen veilige werkomgeving op zuid. Het is een toxische klimaat waar de spelers van feijenoord blootgesteld worden aan de supporters. Dit zie je niet bij de top2 of andere clubs in de eredivisie. Nu al herhaaldelijk bij feijenoord. Tijd voor een groot onderzoek. Dit is om BOOS van te worden.
Feyenoord zakt door de ondergrens: slecht voetbal en supporters die eigen jeugd verguizen. Op bezoek bij AZ werd dit weekend opnieuw duidelijk hoe diep Feyenoord kan zinken. Waar de spelers op het veld al geen schim waren van een serieuze topclub, zorgden de meegereisde supporters ernaast voor het echte dieptepunt. In plaats van hun ploeg te steunen, kozen zij ervoor om de eigen jeugdspelers – de toekomst van de club nota bene – op social media tot zondebok te bombarderen. Het was een pijnlijke vertoning: slap voetbal, doelloos rondgetik en fans die zich meer bezighielden met schelden dan met supporteren. In een seizoen waarin loyaliteit en veerkracht broodnodig zijn, toont Feyenoord vooral interne verdeeldheid en kleinzieligheid. Wie de toekomst van de club nog steeds rooskleurig ziet, moet wel over een bijzonder dikke bril beschikken.
Wijze woorden. Wie wil er nou bij feijenoord spelen als je weet dat je door de supporters serieus bedreigd wordt. Niemand is veilig bij deze supporters. Dit is niet de eerste keer, maar elke keer is dit het geval. Het OM mag ook best ingrijpen.
Van alle ploegen die ik dit weekend heb gezien vond ik Feyenoord de beste. Een stomme fout van Valente; geen rugdekking en zich daarna omdraaien (bang voor de baL) was het enige dat mis was... Feyenoord supporters kunnen je omhelzen en in hun hart sluiten, maar je bent dan ook hun bezit... Wat ze nu doen is belachelijk, maar past ook bij ze
Ik denk dat dat mijn reactie was, die is blijkbaar ook weggehaald. Maar ik vergeleek deze "supporters" eerst met naakstlakken die je een stadionverbod moest geven (en steriliseren). En ik gebruikte het niet om de echte Ajax-supporters neer te halen, het was in de context dat elke ploeg dit soort prutssupporters heeft die een speler gaan affakkelen omdat het een keertje niet goed ging. Ik verwees naar bericht gepost hier in de rust van PSV-Ajax.
tsja zo kennen we de feijenoord supporters weer. Nu is Slory het slachtoffer. Eerder natuurlijk al richting Timber en zoon van de club Q. Met zulke supporters heb je geen vijanden meer nodig. Zeer triest dat de feijenoorders dit allemaal doen naar hun spelers. Geen veilige werkomgeving op zuid. Het is een toxische klimaat waar de spelers van feijenoord blootgesteld worden aan de supporters. Dit zie je niet bij de top2 of andere clubs in de eredivisie. Nu al herhaaldelijk bij feijenoord. Tijd voor een groot onderzoek. Dit is om BOOS van te worden.
Feyenoord zakt door de ondergrens: slecht voetbal en supporters die eigen jeugd verguizen. Op bezoek bij AZ werd dit weekend opnieuw duidelijk hoe diep Feyenoord kan zinken. Waar de spelers op het veld al geen schim waren van een serieuze topclub, zorgden de meegereisde supporters ernaast voor het echte dieptepunt. In plaats van hun ploeg te steunen, kozen zij ervoor om de eigen jeugdspelers – de toekomst van de club nota bene – op social media tot zondebok te bombarderen. Het was een pijnlijke vertoning: slap voetbal, doelloos rondgetik en fans die zich meer bezighielden met schelden dan met supporteren. In een seizoen waarin loyaliteit en veerkracht broodnodig zijn, toont Feyenoord vooral interne verdeeldheid en kleinzieligheid. Wie de toekomst van de club nog steeds rooskleurig ziet, moet wel over een bijzonder dikke bril beschikken.
Wijze woorden. Wie wil er nou bij feijenoord spelen als je weet dat je door de supporters serieus bedreigd wordt. Niemand is veilig bij deze supporters. Dit is niet de eerste keer, maar elke keer is dit het geval. Het OM mag ook best ingrijpen.
Van alle ploegen die ik dit weekend heb gezien vond ik Feyenoord de beste. Een stomme fout van Valente; geen rugdekking en zich daarna omdraaien (bang voor de baL) was het enige dat mis was... Feyenoord supporters kunnen je omhelzen en in hun hart sluiten, maar je bent dan ook hun bezit... Wat ze nu doen is belachelijk, maar past ook bij ze
Ik denk dat dat mijn reactie was, die is blijkbaar ook weggehaald. Maar ik vergeleek deze "supporters" eerst met naakstlakken die je een stadionverbod moest geven (en steriliseren). En ik gebruikte het niet om de echte Ajax-supporters neer te halen, het was in de context dat elke ploeg dit soort prutssupporters heeft die een speler gaan affakkelen omdat het een keertje niet goed ging. Ik verwees naar bericht gepost hier in de rust van PSV-Ajax.