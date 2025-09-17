Live voetbal

Keuze Robin van Persie pakt dramatisch uit: 'Wat een vreselijke speler'

Robin van Persie Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
4 reacties
Tijmen Gerritsen
17 september 2025, 21:54   Bijgewerkt: 22:09

Jaden Slory maakte woensdagavond zijn basisdebuut in De Kuip, maar hij heeft zijn visitekaartje niet kunnen afgeven aan de supporters. Allesbehalve zelfs, want de fans van Feyenoord oordelen massaal dat Slory niet klaar is voor dit niveau.

Slory mocht woensdagavond in de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard (2-0) zijn debuut maken, aangezien Anis Hadj Moussa ontbrak vanwege een schorsing en concurrent Goncalo Borges wegens privéomstandigheden ontbrak.

Artikel gaat verder onder video

Slory begon tegen de Limburgers als rechtsbuiten, maar de twintigjarige aanvaller maakte in de 62 minuten die hij speelde een zeer zwakke indruk op zijn eigen supporters. Toen de talentvolle vleugelspeler gewisseld werd, concludeerden Feyenoord-fans dan ook dat Slory 'uit zijn lijden was verlost.'

"Slory, leuk voetballertje voor Sparta", schrijft een Feyenoorder op X. "Dit is niveau Keuken Kampioen Divisie", oordeelt een ander. Vooral de handelingssnelheid van Slory valt Feyenoorders op: "Slory is gewoon niet goed genoeg. En zijn handelingssnelheid al helemaal niet. Hij maakt telkens de verkeerde keuzes. Vreselijke speler."

Ook ESPN-analist Kenneth Perez zag Slory veel moeite hebben: "Hij had echt moeite met het houden van overzicht. Het had ook niet geholpen als Van Persie hem had laten staan. Hij had gewoon veel problemen."

Voor de wedstrijd ging Van Persie bij ESPN in op de beslissing waarom hij voor Slory koos in plaats van voor andere buitenspelers als Gaoussou Diarra en Aymen Sliti: "Sliti en Diarra kunnen op rechts spelen, maar zie ik meer als linksbuiten. Slory zie ik meer als een rechtsbuiten die op linksbuiten kan spelen. Volg je het nog? Haha. Ik zie Slory meer als rechtsbuiten, vandaar de keuze", zei de coach.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese

Te Kloese boos en teleurgesteld: 'Zoeken de schuld bij onszelf'

  • Gisteren, 20:00
  • Gisteren, 20:00
Robin van Persie Joep Schreuder Feyenoord

Van Persie kan lach niet inhouden na vraag van Joep Schreuder (NOS)

  • Gisteren, 15:43
  • Gisteren, 15:43
Robin van Persie Feyenoord

Feyenoord mist wegens privéomstandigheden nóg een aanvaller tegen Fortuna

  • Gisteren, 14:19
  • Gisteren, 14:19
7 4 reacties
Reageren
4 reacties
peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
619 Reacties
1.087 Dagen lid
4.386 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij heeft echt wel potentie, dat heeft hij in andere wedstrijden genoeg laten zien. Maar denk dat hij de druk van een basisplaats nog niet aankan. Heeft nog te weinig op dit niveau gespeeld om het zelfvertrouwen daarvoor te hebben. Sliti had het geluk dat hij vorig seizoen al paar keer kon spelen (was niet op lager niveau verhuurd) en zelfs in de cl aan de aftrap mocht beginnen. Het komt wel goed met slory, maar van persie had het beter anderom kunnen doen. Aan de andere kant laat het wel zien dat hij het volle vertrouwen in hem heeft.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
619 Reacties
1.087 Dagen lid
4.386 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij heeft echt wel potentie, dat heeft hij in andere wedstrijden genoeg laten zien. Maar denk dat hij de druk van een basisplaats nog niet aankan. Heeft nog te weinig op dit niveau gespeeld om het zelfvertrouwen daarvoor te hebben. Sliti had het geluk dat hij vorig seizoen al paar keer kon spelen (was niet op lager niveau verhuurd) en zelfs in de cl aan de aftrap mocht beginnen. Het komt wel goed met slory, maar van persie had het beter anderom kunnen doen. Aan de andere kant laat het wel zien dat hij het volle vertrouwen in hem heeft.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Fortuna

Feyenoord
2 - 0
Fortuna Sittard
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jaden Slory

Jaden Slory
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (9 mei 2005)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
0
2024/2025
Dordrecht
33
10
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel