Keuze Robin van Persie pakt dramatisch uit: 'Wat een vreselijke speler'

maakte woensdagavond zijn basisdebuut in De Kuip, maar hij heeft zijn visitekaartje niet kunnen afgeven aan de supporters. Allesbehalve zelfs, want de fans van Feyenoord oordelen massaal dat Slory niet klaar is voor dit niveau.

Slory mocht woensdagavond in de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard (2-0) zijn debuut maken, aangezien Anis Hadj Moussa ontbrak vanwege een schorsing en concurrent Goncalo Borges wegens privéomstandigheden ontbrak.

Slory begon tegen de Limburgers als rechtsbuiten, maar de twintigjarige aanvaller maakte in de 62 minuten die hij speelde een zeer zwakke indruk op zijn eigen supporters. Toen de talentvolle vleugelspeler gewisseld werd, concludeerden Feyenoord-fans dan ook dat Slory 'uit zijn lijden was verlost.'

"Slory, leuk voetballertje voor Sparta", schrijft een Feyenoorder op X. "Dit is niveau Keuken Kampioen Divisie", oordeelt een ander. Vooral de handelingssnelheid van Slory valt Feyenoorders op: "Slory is gewoon niet goed genoeg. En zijn handelingssnelheid al helemaal niet. Hij maakt telkens de verkeerde keuzes. Vreselijke speler."

Ook ESPN-analist Kenneth Perez zag Slory veel moeite hebben: "Hij had echt moeite met het houden van overzicht. Het had ook niet geholpen als Van Persie hem had laten staan. Hij had gewoon veel problemen."

Voor de wedstrijd ging Van Persie bij ESPN in op de beslissing waarom hij voor Slory koos in plaats van voor andere buitenspelers als Gaoussou Diarra en Aymen Sliti: "Sliti en Diarra kunnen op rechts spelen, maar zie ik meer als linksbuiten. Slory zie ik meer als een rechtsbuiten die op linksbuiten kan spelen. Volg je het nog? Haha. Ik zie Slory meer als rechtsbuiten, vandaar de keuze", zei de coach.