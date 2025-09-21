AZ-supporters woedend op één man: 'Hij is de h**r van Rotterdam!'

Danny Makkelie is de gebeten hond bij de supporters van AZ. De scheidsrechter besloot om Feyenoord een strafschop toe te kennen vanwege hands van verdediger Wouter Goes. De leidsman moest dit vervolgens bekopen met flink wat spreekkoren aan zijn adres.

AZ kwam in het duel met Feyenoord na 25 minuten op een 1-0 voorsprong door een schitterende treffer van Ro-Zangelo Daal. Lang kon de thuisploeg niet genieten van deze voorsprong, want slechts tien minuten later besloot Makkelie om een strafschop toe te kennen aan Feyenoord. Feyenoord-aanvaller Aymen Sliti schoot de bal tegen de arm van Goes aan, waarna de arbiter onverbiddelijk was en naar de strafschopstip wees. Dit buitenkansje werd benut door aanvoerder Sem Steijn, die de 1-1 tegen de touwen schoot.

Supporters van de Alkmaarders waren allerminst blij met dit besluit, want in het restant van de eerste helft werd Makkelie getrakteerd op een flink spreekkoor. "Danny is de hoer van Rotterdam", klonk het luidkeels in het AFAS Stadion. Mogelijk was de onvrede richting de arbiter er ook vanwege de kaartenverhouding die nogal uit balans zou zijn. In de eerste helft gaf Makkelie geel aan AZ-spelers Jordy Clasie, Ibrahim Sadiq en Alexandre Penetra.

Mario Been vond overigens dat de beslissing van Makkelie om een strafschop aan Feyenoord toe te kennen wel te billijken was. "Dit is duidelijk een strafschop natuurlijk. Goes die hem vol op zijn arm krijgt", liet de ESPN-analist tijdens de rust van AZ - Feyenoord.