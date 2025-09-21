Perez ziet 'onvergeeflijke blunder' in de Eredivisie: 'Onvoorstelbaar dat hij dít doet'

Kenneth Perez spreekt zijn verbazing uit over de manier waarop in de slotfase van de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord een penalty veroorzaakte. De analist spreekt in Dit was het Weekend op ESPN van een 'onvergeeflijke blunder' van de jonge linksbuiten van Feyenoord.

Slory begon in Alkmaar op de bank, maar kwam een halfuur voor tijd als invaller voor basisdebutant Aymen Sliti binnen de lijnen. Nog geen tien minuten na zijn entree kwam Feyenoord op een 2-3 voorsprong, toen Anis Hadj Moussa een heerlijke aanval over meerdere schijven bekroonde. Feyenoord leek daardoor af te stevenen op de zesde opeenvolgende competitiezege, maar kreeg diep in blessuretijd het deksel op de neus. Slory kwam na een weggekopte hoekschop wild in bij tegenstander Weslley Patati, waarna Danny Makkelie de bal op de stip legde en Mexx Meerdink de eindstand op 3-3 bepaalde.

Artikel gaat verder onder video

"Slory moet nog heel erg wennen aan het tempo en het niveau van de Eredivisie ten opzichte van de Keuken Kampioen Divisie", zegt Perez, verwijzend naar vorig seizoen, waarin Slory verhuurd werd aan FC Dordrecht. "Dit is natuurlijk een onvergeeflijke blunder", zegt de Deen, terwijl de beelden afgespeeld worden. "Dit is eigenlijk onvoorstelbaar dat hij dit doet. Een blunder van jewelste, om zo erin te gaan. Desnoods blijf je er gewoon voor. Maar hij draait zijn hoofd weg en steekt zijn been uit. Of dit jeugdig enthousiasme is? Ik zie niet heel veel aanvallers dit op deze manier doen."

"Jammer voor zo'n jonge jongen die nog aan van alles en nog wat moet wennen", vervolgt Perez. "Er is natuurlijk een plek vrijgekomen omdat een aantal buitenspelers niet beschikbaar zijn. Woensdag tegen Fortuna stond hij in de basis." Kees Kwakman stipt aan dat Slory tegen Sparta Rotterdam halverwege wél goed inviel. "Ik denk dat hij daarom tegen Fortuna ook de kans kreeg. Maar wat is nou zijn beste kant? Vandaag viel hij gewoon slecht in, had hij nog een paar keer dat hij balverlies leed. Op zich is dat helemaal niet zo erg, maar als je dit er dan nog bij doet in de allerlaatste seconde... dan wordt het wel heel pijnlijk", aldus de Volendammer.