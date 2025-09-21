Danny Makkelie blundert gigantisch bij AZ tegen Feyenoord, blijkt uit beelden

Danny Makkelie heeft Feyenoord-verdediger Anel Ahmedhodžić ten onrechte van het veld gestuurd. Dat is de conclusie die ESPN-analisten Hans Kraay junior, Mario Been en Kees Luijckx trekken na afloop van de wedstrijd in Alkmaar.

Ahmedhodžić kreeg tijdens de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord (3-3) twee keer een gele kaart, waardoor hij in de slotfase van de wedstrijd het veld moest verlaten. Over die rode kaart is een hoop te doen. Volgens de analisten van ESPN heeft Makkelie de Bosnische verdediger namelijk ten onrechte van het veld gestuurd.

"De eerste gele kaart van Ahmedhodžić, was geen geel. Het is namelijk Meerdink die de overtreding maakt", zegt Been als hij in de nabeschouwing van ESPN kijkt naar de beelden. "Ahmedhodžić doet helemaal niets verkeerd. Dit is nooit een gele kaart."

Ook Kees Luijckx vindt dat Ahmedhodžić ten onrechte een gele kaart heeft gekregen: "Ik vind dat Meerdink het slim doet, maar...Het is geen gele kaart voor Ahmedhodžić. Qua voetbalinterpretatie zou ik zeggen: dit is een overtreding van Meerdink.

Feyenoord-rechtsback Givairo Read keek mee naar de analyse en deelt dezelfde mening als de analisten: "Ik zie dat Meerdink zijn been ervoor zet, dus Ahmedhodžić kan niets doen om het te voorkomen."

Op onderstaande screenshot is te zien dat Meerdink zijn been op het laatste moment voor Ahmedhodžić plaatst, waarna hij naar de grond gaat.

