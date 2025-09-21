Danny Makkelie blundert gigantisch bij AZ tegen Feyenoord, blijkt uit beelden

Danny Makkelie heeft Feyenoord-verdediger Anel Ahmedhodžić ten onrechte van het veld gestuurd. Dat is de conclusie die ESPN-analisten Hans Kraay junior, Mario Been en Kees Luijckx trekken na afloop van de wedstrijd in Alkmaar.
Ahmedhodžić kreeg tijdens de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord (3-3) twee keer een gele kaart, waardoor hij in de slotfase van de wedstrijd het veld moest verlaten. Over die rode kaart is een hoop te doen. Volgens de analisten van ESPN heeft Makkelie de Bosnische verdediger namelijk ten onrechte van het veld gestuurd.
"De eerste gele kaart van Ahmedhodžić, was geen geel. Het is namelijk Meerdink die de overtreding maakt", zegt Been als hij in de nabeschouwing van ESPN kijkt naar de beelden. "Ahmedhodžić doet helemaal niets verkeerd. Dit is nooit een gele kaart."
Ook Kees Luijckx vindt dat Ahmedhodžić ten onrechte een gele kaart heeft gekregen: "Ik vind dat Meerdink het slim doet, maar...Het is geen gele kaart voor Ahmedhodžić. Qua voetbalinterpretatie zou ik zeggen: dit is een overtreding van Meerdink.
Feyenoord-rechtsback Givairo Read keek mee naar de analyse en deelt dezelfde mening als de analisten: "Ik zie dat Meerdink zijn been ervoor zet, dus Ahmedhodžić kan niets doen om het te voorkomen."
Op onderstaande screenshot is te zien dat Meerdink zijn been op het laatste moment voor Ahmedhodžić plaatst, waarna hij naar de grond gaat.
Haha, Feyenoord dat klaagt over de scheids? Dat is echt de grap van de dag. Iedereen weet dat in De Kuip de scheidsrechters standaard met knikkende knieën rondlopen. “Kuipvrees” is niet voor niets een begrip: bijna elke 50/50-bal gaat jullie kant op als er in Rotterdam gespeeld wordt. Dus als Feyenoord-fans nu doen alsof ze benadeeld worden, is dat pas echt lachwekkend. Jarenlang cadeautjes in eigen huis, en zodra er één keer een twijfelgeval tegen jullie valt, is het meteen groot drama. Feyenoord en klagen over scheidsrechters = pot die de ketel verwijt dat ’ie zwart ziet.
@Zadkine, Kolderiek? Kom op, dat is echt grappig uit de mond van een Feyenoorder. Jullie stadion mag dan misschien historisch zijn, maar het blijft een feit dat PSV en Ajax wél structureel in de top van Europa meedraaien, terwijl Feyenoord vaak al strandt in de groepsfase van Europees voetbal. En dat gezeur over “wat niemand serieus neemt” — tja, dat zegt vooral iets over hoe jullie kijken naar feiten. Clubs worden beoordeeld op resultaten, kwaliteit van de selectie en prestaties in Europa. Daar scoort Feyenoord gewoon een stuk lager. Kortom: lachen om PSV of Ajax kan, maar wie in eigen glazen huis moet kijken, dat zijn jullie. 🏟️😉
Tja. Ook de scheidsrechters maakt fouten. Dit was er een fout. Maar in vergelijking tot andere scheidsrechters is dit is niet extreem. De tweede gele kaart was terechr en dus superdom om te doen. De consequentie is dan rood, wat de actie bij een tweede gele kaart nog dommer.
Het is weer droevig gesteld met het scheidsrechterkorps, het is nog slechter als vorig jaar. Tegenwoordig mag je gewoon een speler wegduwen, zelfs als de bal niet in de buurt is(Goes) of dat de bal wel in de buurt is ( bij Fc Groningen). Ze moeten allemaal incl de VAR naar specsavers of welke opticien ook om een bril te laten aanmeten. En de KNVB laat het allemaal toe, ze blijven die kneuzen maar doortobben zonder ook maar en enkele sanctie. Ze maken de competitie steeds oneerlijker, je moet maar afwachten als clubs zijnde welke kneus de wedstrijd zal leiden ( of lijden). Die kneuzen mogen elke week weer fluiten en een hoop geld opstrijken, als je als werknemer zulke prestaties aflevert dan kun je binnen de kortste keren een ww uitkering aanvragen (weinig kans dat je ie krijgt, je eigen schuld zeggen ze dan.
@❌❌❌ ik zal je het ff uitleggen spelers staan op dat groene rechthoek, dat lijkt op een vierkant. Dat is aan de binnenkant van zo een stadion. Een stadion daar wordt voetbal gespeeld en heerst een sfeer. Ik snap dat je dat alleen maar van tv kent.
Oei Ome Barend is ook niet aan de Maleise ontsnapt vanavond, hij kon zich weer niet beheersen na een teleurstellende avond voor Feyenoord en heeft nu hoogstwaarschijnlijk weer een bann te pakken. Opgelet mensen hij zal zich binnenkort weer melden met een nieuw account.
@❌❌❌; is waarschijnlijk al een nieuw mailadres aan het aanmaken
