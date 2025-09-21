Van Hooijdonk maakt bizarre opmerking over Wouter Goes: 'Is dit een oproep tot geweld?'

De gemoederen in Studio Voetbal lopen hoog op als het spel van AZ-verdediger ter sprake komt. In de topper tegen Feyenoord, die eindigde in een 3-3 gelijkspel, viel Goes weer eens op met een buitensporige actie, waarvan Ayase Ueda het slachtoffer werd. Pierre van Hooijdonk windt zich gigantisch op over Goes, maar weerspreekt dat hij oproept tot geweld jegens de 21-jarige verdediger.

In de eerste helft van het treffen tussen AZ en Feyenoord bracht de regie in beeld hoe Goes bij een inworp Ueda sloeg, duwde en kneep. De Japanse spits ging daarop naar de grond, maar zowel scheidsrechter Danny Makkelie als VAR Rob Dieperink leek het voorval te zijn ontgaan, want Goes kwam er zonder kaart of vrije trap tegen vanaf. Op X leidde het gedrag van Goes, zoals wel vaker, tot woedende reacties. "Die Goes mag week in week uit handelingen uitvoeren die werkelijk niets met voetbal te maken hebben. Hij heeft psychische hulp nodig. Suarez-achtige kortsluiting", schreef een twitteraar bijvoorbeeld.

Artikel gaat verder onder video

Als het spel van Goes ter sprake komt in Studio Voetbal bijt Theo Janssen het spits af. "Laat ik beginnen, want ik denk dat Pierre hem helemaal gaat afzagen", begint het Vitesse-icoon, wat leidt tot gelach in de studio. "En dat is helemaal terecht, want het is een typetje aan het worden. We hebben het er natuurlijk al heel vaak over gehad, ook in het verleden. Het is niet erg dat je vervelend bent in het veld, maar hij draait helemaal door. Het lijkt wel of hij twee persoonlijkheden heeft en dat hij in het veld niet meer toerekeningsvatbaar is. Hij doet de meest gekke dingen! Knijpen, slaan, krabben... Natuurlijk, het valt allemaal wel mee, maar dan heeft hij mazzel dat er een camera is. Want ik weet zeker, als die er niet was geweest, dan had hij ellebogen gehad...", aldus Janssen.

Van Hooijdonk: 'In het tijdperk van de VAR is hij de lafste speler in de Eredivisie'

Van Hooijdonk haakt in: "In het tijdperk van de VAR is hij de lafste speler van de Eredivisie", zegt de oud-spits over Goes. "Dit zijn dingen... nu zijn ze een keer waargenomen. Ik zou de camera's die in de tunnel staan eigenlijk heel graag willen demonteren. En dan een keer gewoon echt datgene bij hem doen wat veertig jaar geleden werd gedaan als je tegen een verdediger stond die dat gedrag vertoonde", vervolgt Van Hooijdonk. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt of dit 'een oproep tot geweld' is, maar dan krabbelt Van Hooijdonk snel terug: "Nee, nee, dat heb ik niet gezegd." Ibrahim Afellay reageert: "Nou moet je ook door, hè? Weer twee weken schorsing", lacht de oud-PSV'er. "Het is idioot gedrag", vervolgt Van Hooijdonk daarop zijn relaas. "Ik heb spelers van NAC gezien na de wedstrijd tegen AZ, vorig jaar en dit jaar. Hélemaal onder de blauwe plekken. Je kunt als voetballer een keer een schop krijgen, dat vinden we eigenlijk allemaal niet zo erg want dat hoort bij het spel. Maar knijpen, draaien, je zag het hem doen. Dat heeft nul komma nul met winnaarsmentaliteit te maken. Helemaal niks."

'In Zuid-Amerika gebeurt dit aan de lopende band'

Tafelgast Marcel van Roosmalen vindt de ophef om Goes 'een beetje overdreven'. "Ik vind het ook een beetje zielig voor hem en ook een teken van professionaliteit dat je dit doet. In Zuid-Amerika gebeurt dit aan de lopende band", zegt de schrijver, columnist en presentator. "Suárez was ook niet helemaal normaal. Goes houdt er vast wel een keertje mee op. Hij leert ook al doende", denkt Van Roosmalen. "Ik vind dit dat we hier ook tegen moeten kunnen. Dit is precies de winnaarsmentaliteit die ontbreekt in het Nederlandse voetbal. Maar jij irriteert je er kapot aan, bij NAC is het helemaal ontregeld met een paar blauwe plekken", richt Van Roosmalen zich tot Van Hooijdonk, die zich zichtbaar opwindt: "Dit heeft niets met winnaarsmentaliteit te maken! En het is overal. Kun je dat spandoek van Edvardsen nog herinneren? Daar ga je niet zomaar mee lopen zwaaien", reageert de oud-spits met stemverheffing.

'Dit heeft niks met voetbal te maken, helemaal niks'

"Je doet net alsof hij knijpend over het veld loopt", vervolgt Van Roosmalen stoïcijns. "Hij heeft af en toe een NAC-speler geknepen. En nu heeft hij voorzichtig iemand geduwd. Dat is toch helemaal niet erg?" Van Hooijdonk blijft ook bij zijn standpunt: "Dit heeft niets met de spelers van NAC te maken, het gaat erom dat je je als een randdebiel gedraagt. Dit heeft niks met voetbal te maken, helemaal niks." Van Roosmalen vindt juist dat Nederlandse clubs dergelijk gedrag in Europees verband wel zouden kunnen gebruiken: "Het had misschien wel gescheeld, als hij tegen Inter had gespeeld en een keer geknepen had. Ik ben blij dat we ook eens een keer een Nederlandse speler hebben die dat doet. Tot nu toe zijn het alleen maar Portugese spelers die het doen, of Uruguayanen. Maar nu zijn we zélf een keer de professionelen die dat doen."