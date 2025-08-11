Wouter Goes krijgt nooit eerder genoemd compliment na één speelronde

Volgens Kees Kist komt steeds dichter bij het Nederlands elftal. De AZ-verdediger, die vorig seizoen vrijwel wekelijks (negatief) in het nieuws verscheen, ontwikkelt zich goed en lijkt afscheid te nemen van zijn opvallende maniertjes.

Na de 4-1 overwinning op FC Groningen in de eerste speelronde van de VriendenLoterij Eredivisie gunt Kist Goes een plekje in het Elftal van de Week van De Telegraaf. “Wouter Goes is bij AZ een rots in de branding, ook al een verdediger met zoveel inzicht”, begint de oud-voetballer.

Goes vergaarde in één seizoen veel bekendheid. De harde verdediger krabde en kneep zijn directe tegenstanders, die daar vaak niet van gediend waren. Volgens de De Telegraaf-rapporteur neemt de stopper hier langzaamaan afscheid van. “Vorig seizoen wilde hij nog wel eens gek doen. Ik denk dat dat er een beetje uit is. Natuurlijk moet hij alles blijven doen om aanvallers uit te schakelen. Daar horen slidings bij. Hij gedraagt zich nu heel volwassen”, zegt Kist.

Deze gedragsverandering zou mogelijk kunnen resulteren in een plekje bij het Nederlands elftal. “Als dat zich doorzet, dan zit hij tegen Oranje aan”, oordeelt de oud-voetballer. Opvallend is dat Goes in de allereerste AZ-wedstrijd van het seizoen juist onder vuur lag na zijn optreden tegen Ilves Tampere, in de eerste voorronde van de Conference League. In de eerste officiële competitiewedstrijd snoert Goes de critici de mond.