Feyenoord weert kritische Mario Been: 'Ik moet monddood gemaakt worden'

Mario Been is niet meer welkom bij Europese uitwedstrijden van zijn vroegere werkgever Feyenoord, zo vertelt hij in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. De oud-speler én -trainer van de Rotterdammers heeft zich in zijn rol als analist té kritisch uitgelaten over de club en is naar eigen zeggen door algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese 'op mijn vingers getikt'.
Tot voor kort reisde Been met de businessclub van Feyenoord mee naar Europese uitduels om de leden voor de wedstrijd toe te spreken, zo schrijft VI. Dat Been zich bij ESPN meermaals kritisch over de club heeft uitgelaten, bijvoorbeeld over het afnemen van de aanvoerdersband van Quinten Timber, is de beleidsbepalers echter een doorn in het oog en komt hem nu duur te staan. "Ik mag niet meer mee van meneer Te Kloese. Ik ben te kritisch geweest geloof ik. Ik ben op mijn vingers getikt. Die reden kreeg ik. Ik was te kritisch geweest waardoor ik niet meer mee mag", zegt Been.
De 61-jarige Been vindt dat hij in zijn rol als analist moet kunnen zeggen wat hij vindt. "Dat is mijn werk. Daar wordt gevraagd naar mijn mening. Als ik dat niet meer mag en monddood gemaakt moet worden, dan is dat maar zo. Ik vind het heel jammer. Ik ga altijd graag met mijn cluppie mee en ik heb dat met heel veel liefde gedaan tijdens de Champions League-campagne. Dan sprak ik de businessclub even toe voor de wedstrijd. Nu kreeg ik door dat er van hogere hand was ingegrepen omdat ik te kritisch was."
Michel van Egmond is van mening dat Feyenoord juist blij zou moeten zijn met 'kritische ex-spelers die er verstand van hebben'. "Dat zij af en toe heel lichtjes aanstippen dat er iets niet goed gemanaged is. Daar zouden ze hun voordeel mee moeten doen." Ook Martijn Krabbendam vindt de actie van de club meer dan 'een beetje kinderachtig'. "Ik dacht dat Feyenoord die fase wel voorbij was. Van boycots en dat soort gekke dingen", aldus de Feyenoord-watcher van het weekblad.
feijenoord wil dus de media beinvloeden. Is toch een ernstig iets waar ze bij ESPN eens nader naar moeten kijken. Analisten kunnen dus niet objectief zijn met een feijenoord verleden. Ze moeten ook El Ahmadi maar gelijk onderzoeken.
Dit is toch echt ernstig. Eerder al bamihappie Jan die kritisch is en nu wordt Mario "10-0" Been geweerd omdat hij te kritisch is. Toch wel ernstig hoor bij feijenoord deze ontwikkelingen. Moet je nagaan hoe het intern bij feijenoord werkt, of beter gezegd niet werkt. Allemaal ja knikkers daar. Iemand die niet in de maat ja knikt wordt eruit gegooid. Je kan er weer BOOS om worden, maar dit is allemaal niks nieuws. Het verval binnen de club is groot. Mensen in paniek en de financiele problemen zet alles onder hoogspanning.
Nogal een verschil: bij Ajax was er met sommige oudspelers intern gedoe of kwamen ze er onderling niet uit met nieuwe contracten (Tahamata bijvoorbeeld) waardoor die oudspelers er geen trek meer in hadden, maar hier wordt dus een oudspeler GEWEERD en als een klein kind op de vingers getikt door te Kloese, want meneer Been is te mondig en dat kan te Kloese niet hebben. Ongelofelijk schandalig. Iemand noemt hier Trump en Erdogan en daar moet ik ook meteen aan denken.
