Feyenoord weert kritische Mario Been: 'Ik moet monddood gemaakt worden'

Mario Been is niet meer welkom bij Europese uitwedstrijden van zijn vroegere werkgever Feyenoord, zo vertelt hij in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. De oud-speler én -trainer van de Rotterdammers heeft zich in zijn rol als analist té kritisch uitgelaten over de club en is naar eigen zeggen door algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese 'op mijn vingers getikt'.

Tot voor kort reisde Been met de businessclub van Feyenoord mee naar Europese uitduels om de leden voor de wedstrijd toe te spreken, zo schrijft VI. Dat Been zich bij ESPN meermaals kritisch over de club heeft uitgelaten, bijvoorbeeld over het afnemen van de aanvoerdersband van Quinten Timber, is de beleidsbepalers echter een doorn in het oog en komt hem nu duur te staan. "Ik mag niet meer mee van meneer Te Kloese. Ik ben te kritisch geweest geloof ik. Ik ben op mijn vingers getikt. Die reden kreeg ik. Ik was te kritisch geweest waardoor ik niet meer mee mag", zegt Been.

De 61-jarige Been vindt dat hij in zijn rol als analist moet kunnen zeggen wat hij vindt. "Dat is mijn werk. Daar wordt gevraagd naar mijn mening. Als ik dat niet meer mag en monddood gemaakt moet worden, dan is dat maar zo. Ik vind het heel jammer. Ik ga altijd graag met mijn cluppie mee en ik heb dat met heel veel liefde gedaan tijdens de Champions League-campagne. Dan sprak ik de businessclub even toe voor de wedstrijd. Nu kreeg ik door dat er van hogere hand was ingegrepen omdat ik te kritisch was."

Michel van Egmond is van mening dat Feyenoord juist blij zou moeten zijn met 'kritische ex-spelers die er verstand van hebben'. "Dat zij af en toe heel lichtjes aanstippen dat er iets niet goed gemanaged is. Daar zouden ze hun voordeel mee moeten doen." Ook Martijn Krabbendam vindt de actie van de club meer dan 'een beetje kinderachtig'. "Ik dacht dat Feyenoord die fase wel voorbij was. Van boycots en dat soort gekke dingen", aldus de Feyenoord-watcher van het weekblad.