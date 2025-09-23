'Te Kloese moet dubbelfunctie bij Feyenoord opgeven: grootste talent van Nederland ideale opvolger'

Dennis te Kloese krijgt het advies om zijn dubbelfunctie (algemeen én technisch directeur) bij Feyenoord op te geven. Volgens oud-speler Bernard Schuiteman, de huidige td van RKC Waalwijk, hebben de Rotterdammers in de persoon van Mark Ruijl de ideale opvolger als technische man al lang en breed in huis.

Te Kloese trad officieel op 1 januari 2022 aan als algemeen directeur van Feyenoord, een functie die hij eerder bekleedde bij de voetbalbond van Mexico en het Amerikaanse LA Galaxy. Een halfjaar later kreeg hij de portefeuille van td erbij, als vervanger van de zieke Frank Arnesen - die uiteindelijk niet terug zou keren. Sindsdien bekleedt de 51-jarige Te Kloese een dubbelfunctie bij Feyenoord. Sinds oktober 2024 wordt hij op het technische vlak wel ondersteund door Ruijl, die werd aangesteld als technisch manager eerste elftal.

'Dubbelrol Te Kloese kan niet bij zo'n grote club'

Artikel gaat verder onder video

Schuiteman schuift maandag aan in FC Rijnmond en krijgt van presentator Bart Nolles de vraag hoe hij tegen de dubbelrol van Te Kloese bij Feyenoord aankijkt. "Ik denk niet dat dat kan bij zo'n grote club", zegt de man die tussen 1995 en 2000 onder contract stond in De Kuip. "Dat is zo'n wijds spectrum... Dat is denk ik gewoon niet te doen. Of je moet heel veel delegeren en alleen de grote lijnen bewaken, maar in de praktijk is dat moeilijk", denkt Schuiteman.

'Mark Ruijl is het grootste talent van Nederland'

"Je hebt goede mensen. Ik ken Mark Ruijl goed, de technisch manager", vervolgt Schuiteman zijn relaas. "Dat is het grootste talent van Nederland. Zet hem gewoon door, dan ben je klaar. Waarom hij zo talentvol is? Ik ken hem van de KNVB-opleiding en hij heeft de Europese opleiding nu ook gedaan. Als hij wat zegt, dan zie je de reactie van alle andere mensen in de cursus: 'nu moeten we even stil zijn'. Hij weet wanneer je gas moet geven, wanneer je tijd moet sparen. Wanneer je iemand verrot moet schelden of moet aaien. Hij kent de markten, het is gewoon een heel groot talent. Die moeten ze koesteren, denk ik." Dat neemt niet weg dat Te Kloese in zijn dubbelrol uitstekend werk heeft verricht, zo vindt ook Schuiteman. "Hartstikke goed, de club staat er gewoon goed op. Maar of Ruijl technisch directeur van Feyenoord zou kunnen zijn? Ja, makkelijk", besluit Schuiteman.