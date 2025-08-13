Live voetbal

Been duidelijk over heikele Feyenoord-kwestie: 'Ik had het anders aangepakt'

Mario Been met het logo van Feyenoord op de achtergrond
Foto: © Imago/Realtimes
5 reacties
Frank Hoekman
13 augustus 2025, 14:50

Mario Been had de situatie rond het aanvoerderschap van Quinten Timber bij Feyenoord anders aangepakt dan Robin van Persie. Dat zegt de oud-speler en -trainer van de Rotterdamse club in de rubriek Bellen met... Mario Been van ESPN.

Van Persie maakte vorige week, vlak voor de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe (2-1 winst), tot veler verrassing bekend dat Sem Steijn dit seizoen is aangewezen als eerste aanvoerder van Feyenoord. Achter de zomeraankoop zijn Anis Hadj Moussa en Givairo Read uitverkoren als respectievelijk tweede en derde captain, waarmee Timber, vorig seizoen nog de man met de band, in de pikorde gigantisch gedaald is. Van Persie legde uit dat Timbers contractsituatie - de middenvelder heeft zijn medio 2026 aflopende verbintenis nog altijd niet verlengd - een rol speelde bij zijn beslissing, die flink wat reacties uitlokte.

Artikel gaat verder onder video

Been was dinsdagavond aanwezig in Istanbul, waar Feyenoord in de returnwedstrijd tegen Fenerbahçe een 5-2 nederlaag leed en daardoor is uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. De oud-trainer concludeert dat Feyenoord een jaar geleden verder was dan op dit moment het geval is. "Igor Paixāo en Santiago Gimenez hebben bepaalde kwaliteiten en weten wat er op Europees niveau gevraagd wordt. Dat is nu niet aanwezig. Ik vind dit Feyenoord aanvallend nog niet echt sterk. In de Eredivisie valt dat niet op, op Europees niveau wel" analyseert Been de belangrijkste tekortkoming van het elftal.

Bovendien hoopt Been dat Timber ook na het mislopen van het miljardenbal voor Feyenoord behouden kan blijven. "Met hem is Feyenoord een klasse beter. De kans dat je weer Champions League-voetbal haalt, is met hem groter dan zonder. Maar financieel gezien kan het interessanter zijn hem nu te verkopen, omdat hij anders transfervrij de deur uitloopt. Het ligt eraan welke club voor hem komt en welk bedrag zij op tafel leggen. Dat is de spagaat", ziet Been, die vervolgens gevraagd wordt of hij net als Van Persie zou hebben besloten om Timber zijn aanvoerdersband af te nemen. Dat blijkt niet het geval: "Nee, ik had ervoor gekozen Timber captain te laten blijven. Maar niemand hoeft zich zorgen te maken over Sem Steijn hoor. Die blijft zijn doelpunten echt wel maken. Ook bij Feyenoord."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-fans slikken 83 minuten na CL-uitschakeling nóg een gigantische domper

Feyenoord-fans slikken 83 minuten na CL-uitschakeling nóg een gigantische domper

  • Gisteren, 22:41
  • Gisteren, 22:41
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie gaat met klem tegen Feyenoord-supporters in

  • Gisteren, 22:21
  • Gisteren, 22:21
Feyenoord-aanvoerder Sem Steijn

Steijn begint direct na uitschakeling bij Fenerbahçe te vloeken op tv

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
0 5 reacties
Reageren
5 reacties
Copa
1.383 Reacties
702 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Iedereen had het anders aangepakt, maar Persie wil wel even laten zien wie hij is. Doet me denken aan de soap rond Noppert. Voor mij en best vervelend om het te moeten schrijven, is Persie een slechte coach. Zowel op het menselijke vlak als ook tactisch. Ik zie niets waarin je kan zeggen; dit is geweldig, je zie dat hij vernieuwend is

❌❌❌
0 Reacties
5 Dagen lid
0 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Copa, nou Mario neem ik niet zo serieus, hij weet het allemaal zo mooi te vertellen maar met hem aan het roer bestond Feyenoord geeneens meer. 10-0 verloren van PSV destijds. waardeloze trainer / die noodgedwongen analist moest worden.

De kikker
56 Reacties
853 Dagen lid
20 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Had hij het maar bij de 10-0 anders aangepakt 😂

❌❌❌
0 Reacties
5 Dagen lid
0 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@De kikker, nou jij zegt het ik dacht het 🤣

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Altijd mooi om Mario "10-0" Been in de media te zien. Elke keer moet ik toch aan de zowel legendarische als historische wedstrijd van de 10-0 denken als ik Mario voorbij zie komen. Atijd leuk als analist op ESPN, niet zozeer dat hij iets toevoegt, maar altijd een grote glimlach op mijn gezicht.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Copa
1.383 Reacties
702 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Iedereen had het anders aangepakt, maar Persie wil wel even laten zien wie hij is. Doet me denken aan de soap rond Noppert. Voor mij en best vervelend om het te moeten schrijven, is Persie een slechte coach. Zowel op het menselijke vlak als ook tactisch. Ik zie niets waarin je kan zeggen; dit is geweldig, je zie dat hij vernieuwend is

❌❌❌
0 Reacties
5 Dagen lid
0 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Copa, nou Mario neem ik niet zo serieus, hij weet het allemaal zo mooi te vertellen maar met hem aan het roer bestond Feyenoord geeneens meer. 10-0 verloren van PSV destijds. waardeloze trainer / die noodgedwongen analist moest worden.

De kikker
56 Reacties
853 Dagen lid
20 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Had hij het maar bij de 10-0 anders aangepakt 😂

❌❌❌
0 Reacties
5 Dagen lid
0 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@De kikker, nou jij zegt het ik dacht het 🤣

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Altijd mooi om Mario "10-0" Been in de media te zien. Elke keer moet ik toch aan de zowel legendarische als historische wedstrijd van de 10-0 denken als ik Mario voorbij zie komen. Atijd leuk als analist op ESPN, niet zozeer dat hij iets toevoegt, maar altijd een grote glimlach op mijn gezicht.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3
8
Go Ahead
1
0
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel