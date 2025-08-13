Been duidelijk over heikele Feyenoord-kwestie: 'Ik had het anders aangepakt'

Mario Been had de situatie rond het aanvoerderschap van bij Feyenoord anders aangepakt dan Robin van Persie. Dat zegt de oud-speler en -trainer van de Rotterdamse club in de rubriek Bellen met... Mario Been van ESPN.

Van Persie maakte vorige week, vlak voor de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe (2-1 winst), tot veler verrassing bekend dat Sem Steijn dit seizoen is aangewezen als eerste aanvoerder van Feyenoord. Achter de zomeraankoop zijn Anis Hadj Moussa en Givairo Read uitverkoren als respectievelijk tweede en derde captain, waarmee Timber, vorig seizoen nog de man met de band, in de pikorde gigantisch gedaald is. Van Persie legde uit dat Timbers contractsituatie - de middenvelder heeft zijn medio 2026 aflopende verbintenis nog altijd niet verlengd - een rol speelde bij zijn beslissing, die flink wat reacties uitlokte.

Artikel gaat verder onder video

Been was dinsdagavond aanwezig in Istanbul, waar Feyenoord in de returnwedstrijd tegen Fenerbahçe een 5-2 nederlaag leed en daardoor is uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. De oud-trainer concludeert dat Feyenoord een jaar geleden verder was dan op dit moment het geval is. "Igor Paixāo en Santiago Gimenez hebben bepaalde kwaliteiten en weten wat er op Europees niveau gevraagd wordt. Dat is nu niet aanwezig. Ik vind dit Feyenoord aanvallend nog niet echt sterk. In de Eredivisie valt dat niet op, op Europees niveau wel" analyseert Been de belangrijkste tekortkoming van het elftal.

Bovendien hoopt Been dat Timber ook na het mislopen van het miljardenbal voor Feyenoord behouden kan blijven. "Met hem is Feyenoord een klasse beter. De kans dat je weer Champions League-voetbal haalt, is met hem groter dan zonder. Maar financieel gezien kan het interessanter zijn hem nu te verkopen, omdat hij anders transfervrij de deur uitloopt. Het ligt eraan welke club voor hem komt en welk bedrag zij op tafel leggen. Dat is de spagaat", ziet Been, die vervolgens gevraagd wordt of hij net als Van Persie zou hebben besloten om Timber zijn aanvoerdersband af te nemen. Dat blijkt niet het geval: "Nee, ik had ervoor gekozen Timber captain te laten blijven. Maar niemand hoeft zich zorgen te maken over Sem Steijn hoor. Die blijft zijn doelpunten echt wel maken. Ook bij Feyenoord."