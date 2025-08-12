Het Legioen zet Feyenoord-speler op Marktplaats na ongekende wanvertoning: 'Oprotten!'

Jordan Lotomba beleefde dinsdagavond een uiterst belabberde avond. De rechtsback van Feyenoord was persoonlijk verantwoordelijk voor drie van de vijf tegendoelpunten tegen Fenerbahce (5-2) en zorgde er zo mede voor dat zijn club werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League.
Feyenoord reisde met een goede uitgangpositie en positief gevoel af naar Instanbul. José Mourinho, trainer van Fener, waarschuwde zijn opponent echter, door het Ülker-stadion als de 'hel' te betitelen. Voor Feyenoord en vooral voor Lotomba werd het ook een duivelse en pinkzwarte avond.
Bij de 2-1 staat de rechtsback wat te slapen en gaat hij het duel met Jhon Durán slapjes aan, waarna de Colombiaanse spits kan scoren. Na rust dribbelt Lotomba in, waarna Fener de bal eenvoudig overneemt en Fred prachtig uithaalt. En vlak voor tijd, als Feyenoord nog hoopt de gelijkmaker te maken, kopt de verdediger de bal recht in de voeten van Anderson Talisca, terwijl hij alle tijd van de wereld had.
De kritieken na afloop zijn dan ook niet mals. Chris Woerts geeft aan dat Feyenoord niet van Fenerbahçe heeft verloren, maar van Lotomba. Verder willen heel veel fans de speler nooit meer in een shirt van Feyenoord-zien. Enkele supporters hebben hem zelfs op Marktplaats gezet.
Kc, kom er maar in..🤣
Achmaak je niet druk. Kloese koopt gewoon nog een man of 4 voor die positie. Reed was eigenlijk nummer 3 of 4 (lotomba, Nieuwkoop en nog een die al weer vertrokken is. Allen geblesseerd, toen MOEST Reed wel ballen en wat blijkt hij is de beste van alle VIER Heeft Wolf zijn ogen ergens waar de zon nooit schijnt
Kc, kom er maar in..🤣
Achmaak je niet druk. Kloese koopt gewoon nog een man of 4 voor die positie. Reed was eigenlijk nummer 3 of 4 (lotomba, Nieuwkoop en nog een die al weer vertrokken is. Allen geblesseerd, toen MOEST Reed wel ballen en wat blijkt hij is de beste van alle VIER Heeft Wolf zijn ogen ergens waar de zon nooit schijnt