Live voetbal 5

Het Legioen zet Feyenoord-speler op Marktplaats na ongekende wanvertoning: 'Oprotten!'

Fenerbahçe - Feyenoord
Foto: © Ziggo Sport
2 reacties
Mingus Niesten
12 augustus 2025, 21:24   Bijgewerkt: 21:40

Jordan Lotomba beleefde dinsdagavond een uiterst belabberde avond. De rechtsback van Feyenoord was persoonlijk verantwoordelijk voor drie van de vijf tegendoelpunten tegen Fenerbahce (5-2) en zorgde er zo mede voor dat zijn club werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League.

Feyenoord reisde met een goede uitgangpositie en positief gevoel af naar Instanbul. José Mourinho, trainer van Fener, waarschuwde zijn opponent echter, door het Ülker-stadion als de 'hel' te betitelen. Voor Feyenoord en vooral voor Lotomba werd het ook een duivelse en pinkzwarte avond.

Artikel gaat verder onder video

Bij de 2-1 staat de rechtsback wat te slapen en gaat hij het duel met Jhon Durán slapjes aan, waarna de Colombiaanse spits kan scoren. Na rust dribbelt Lotomba in, waarna Fener de bal eenvoudig overneemt en Fred prachtig uithaalt. En vlak voor tijd, als Feyenoord nog hoopt de gelijkmaker te maken, kopt de verdediger de bal recht in de voeten van Anderson Talisca, terwijl hij alle tijd van de wereld had.

De kritieken na afloop zijn dan ook niet mals. Chris Woerts geeft aan dat Feyenoord niet van Fenerbahçe heeft verloren, maar van Lotomba. Verder willen heel veel fans de speler nooit meer in een shirt van Feyenoord-zien. Enkele supporters hebben hem zelfs op Marktplaats gezet.

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

  • Gisteren, 20:10
  • Gisteren, 20:10
Fenerbahçe-trainer José Mourinho

Mourinho maakt officieel statement van Feyenoord belachelijk, maar slaat plank volledig mis

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie mist naast Moder ook Read, Nieuwkoop en Diarra tegen Fenerbahçe

  • Gisteren, 14:03
  • Gisteren, 14:03
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Zo ga je toch niet om met je eigen spelers. Die hoor je te steunen ook als het minder gaat.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.009 Reacties
1.051 Dagen lid
17.723 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kc, kom er maar in..🤣

Copa
1.383 Reacties
701 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Achmaak je niet druk. Kloese koopt gewoon nog een man of 4 voor die positie. Reed was eigenlijk nummer 3 of 4 (lotomba, Nieuwkoop en nog een die al weer vertrokken is. Allen geblesseerd, toen MOEST Reed wel ballen en wat blijkt hij is de beste van alle VIER Heeft Wolf zijn ogen ergens waar de zon nooit schijnt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Zo ga je toch niet om met je eigen spelers. Die hoor je te steunen ook als het minder gaat.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.009 Reacties
1.051 Dagen lid
17.723 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kc, kom er maar in..🤣

Copa
1.383 Reacties
701 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Achmaak je niet druk. Kloese koopt gewoon nog een man of 4 voor die positie. Reed was eigenlijk nummer 3 of 4 (lotomba, Nieuwkoop en nog een die al weer vertrokken is. Allen geblesseerd, toen MOEST Reed wel ballen en wat blijkt hij is de beste van alle VIER Heeft Wolf zijn ogen ergens waar de zon nooit schijnt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Jordan Lotomba

Jordan Lotomba
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (29 sep. 1998)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Nice
2
0
2024/2025
Feyenoord
6
1
2023/2024
Nice
28
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel