Het Legioen zet Feyenoord-speler op Marktplaats na ongekende wanvertoning: 'Oprotten!'

beleefde dinsdagavond een uiterst belabberde avond. De rechtsback van Feyenoord was persoonlijk verantwoordelijk voor drie van de vijf tegendoelpunten tegen Fenerbahce (5-2) en zorgde er zo mede voor dat zijn club werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League.

Feyenoord reisde met een goede uitgangpositie en positief gevoel af naar Instanbul. José Mourinho, trainer van Fener, waarschuwde zijn opponent echter, door het Ülker-stadion als de 'hel' te betitelen. Voor Feyenoord en vooral voor Lotomba werd het ook een duivelse en pinkzwarte avond.

Artikel gaat verder onder video

Bij de 2-1 staat de rechtsback wat te slapen en gaat hij het duel met Jhon Durán slapjes aan, waarna de Colombiaanse spits kan scoren. Na rust dribbelt Lotomba in, waarna Fener de bal eenvoudig overneemt en Fred prachtig uithaalt. En vlak voor tijd, als Feyenoord nog hoopt de gelijkmaker te maken, kopt de verdediger de bal recht in de voeten van Anderson Talisca, terwijl hij alle tijd van de wereld had.

De kritieken na afloop zijn dan ook niet mals. Chris Woerts geeft aan dat Feyenoord niet van Fenerbahçe heeft verloren, maar van Lotomba. Verder willen heel veel fans de speler nooit meer in een shirt van Feyenoord-zien. Enkele supporters hebben hem zelfs op Marktplaats gezet.

Triest: @Feyenoord verliest van Lotomba. Niet @ChampionsLeague waardig! En weer is Mourinho de morele winnaar! #voetbal — chris woerts (@cwoconsultancy) August 12, 2025

Lotomba heeft 3(!!!) goals op zijn geweten. Het erge is dat hij niet is omgekocht. Is gewoon zo slecht. En nu al weten dat we die Borges voor veel teveel geld hebben gekocht. Geen idee wat die wel kan. — Tim Dik (@timdik) August 12, 2025

Lotomba kan in deze vorm niet eens bij Top Oss mee. — Objektie (@Objektie) August 12, 2025

Vond Lotomba altijd goed voor Feyenoord, maar die Nice fans hadden toch gelijk. Wat een disasterclass van een jewelste. Dit kan echt niet. Nieuwkoop of Kasanwirjo maar opstellen zaterdag. https://t.co/87h74ktmNc — Roel (@LeoSauerSZN) August 12, 2025

Lotomba +500k op z'n bankrekening door deze prestatie #LotombaCASHOUT — Timmm (@TimMeij) August 12, 2025

This is literally all that Lotomba did the whole game https://t.co/EaB422QdDW — Casnien (@Casnienn) August 12, 2025

Die gelukszoeker van een #Lotomba wil ik nooit meer zien. #fenfey — Tom🔴⚪️ (@TommyFR1908) August 12, 2025

Krijgt die Lotomba salaris of is dat een stagiair? — Piri 🇳🇱🇧🇷 (@Piri_020) August 12, 2025

Lotomba oprotten en heel erg snel graag 🤬@Feyenoord — feybon (@ton_bongers) August 12, 2025

Cijfers na 90 min



Wellenreuther 3

Lotomba 1

Ahmed 7

Watanabe 5

Bos 5

Timber 6

Hwang 4

Steijn 3

Ueda 4

Moussa 2

Sauer 4



Borges 1



Selectie WEER niet op orde. Missie CL mislukt. DON DENNIS (🤮🤮🤮) OPROTTEN!!!!!!#fenerfey #Feyenoord — . (@TerugBijAf) August 12, 2025