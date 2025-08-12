Live voetbal 5

Fener-keeper begaat opeens amateuristische blunder, Feyenoord scoort direct

Fener - Feyenoord
Foto: © Ziggo Sport
Mingus Niesten
12 augustus 2025, 20:00

Een werkelijk bizar moment tijdens Fenerbahçe - Feyenoord van dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League. Keeper Irfan Egribayat pakt de bal opeens buiten de zestien in zijn handen.

Na de 2-1 overwinning in eigen huis moest Feyenoord in Instanbul de voorsprong zien vast te houden. In de eerste helft ging dat tot de 39e minuut vrij goed. In-beom Hwang maakt dan hands voor Feyenoord, maar arbiter István Kovacs laat doorspelen. Als de bal niet veel later bij Egribayat komt, denkt die dat er is gefloten door de scheidsrechter.

Vrij zorgeloos pakt hij de bal dan op, zo'n veertig meter voor zijn doel. Kovacs fluit voor een overtreding, waarna José Mourinho woest is. Voor Feyenoord is dit moment echter wel cruciaal: uit de vrije trap die daaruit volgt scoort Tsuyoshi Watanabe. De voorsprong van de ploeg van Robin van Persie wordt vervolgens wel snel omgedraaid door de Turkse opponent.

Blunder Fener - Feyenoord
