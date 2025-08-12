Feyenoord-fans hebben direct na aftrap tegen Fenerbahçe een hele hoop te klagen

De wedstrijd Fenerbahçe - Feyenoord is dinsdag nog maar net begonnen, maar fans van de uitploeg hebben direct al veel te klagen. Zij zien een slechte beeldkwaliteit en lelijke tenues.

Het duel in de derde voorronde van de Champions League wordt opgenomen vanuit een ogenschijnlijk hoog camerastandpunt. Mogelijk verklaart dat ook de matige beeldkwaliteit die de Turkse televisie via Ziggo Sport voorschotelt aan fans die vanuit huis kijken.

Iets waar Het Legioen eveneens niet over te spreken is, is het derde tenue waarin Feyenoord de wedstrijd van dinsdag afwerkt. Sommigen noemen het 'vreselijk' en snappen niet waarom de outfit gebruikt wordt, blijkt uit tweets op X.

Heeft Feyenoord hun trainingsshirtje nog aan? Wat een vreselijk tenu, niet om aan te gluren! #FENFEY — Sjoerd Uit Zuid (@KAMERAAD_SJOERD) August 12, 2025

De wedstrijd kunnen we vandaag volgen via een op Saturnus geplaatste Hubble telescoop. #fenfey — Rob Verbunt (@Rob_Verbunt) August 12, 2025

wat een lelijk beeld zeg, bizarre kwaliteit #fenfey — amber (@ftdtlonelyheart) August 12, 2025

Over lelijke tenues gesproken #fenfey — Henk Tank (@HenkTank49) August 12, 2025

Wie vond deze shirts en het hoge camerastandpunt een goed idee? #fenfey — Frank van der Weck (@FvdWeck) August 12, 2025

Wat een k*t camera’s hebben ze in de Hel van Istanbul 😔#fenFEY — sil. (@Siloiniv) August 12, 2025