Feyenoord-fans hebben direct na aftrap tegen Fenerbahçe een hele hoop te klagen

Fenerbahce - Feyenoord
Foto: © Ziggo Sport
Mingus Niesten
12 augustus 2025, 19:14   Bijgewerkt: 19:21

De wedstrijd Fenerbahçe - Feyenoord is dinsdag nog maar net begonnen, maar fans van de uitploeg hebben direct al veel te klagen. Zij zien een slechte beeldkwaliteit en lelijke tenues.

Het duel in de derde voorronde van de Champions League wordt opgenomen vanuit een ogenschijnlijk hoog camerastandpunt. Mogelijk verklaart dat ook de matige beeldkwaliteit die de Turkse televisie via Ziggo Sport voorschotelt aan fans die vanuit huis kijken.

Iets waar Het Legioen eveneens niet over te spreken is, is het derde tenue waarin Feyenoord de wedstrijd van dinsdag afwerkt. Sommigen noemen het 'vreselijk' en snappen niet waarom de outfit gebruikt wordt, blijkt uit tweets op X.

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Fenerbahçe-trainer José Mourinho

Mourinho maakt officieel statement van Feyenoord belachelijk, maar slaat plank volledig mis

Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie mist naast Moder ook Read, Nieuwkoop en Diarra tegen Fenerbahçe

eerst spelers boos en ontevreden en nu dus ook keren supporters van de club zich massaal tegen feijenoord. Geeft te denken of het wel goed gaat binnen de club.

eerst spelers boos en ontevreden en nu dus ook keren supporters van de club zich massaal tegen feijenoord. Geeft te denken of het wel goed gaat binnen de club.

