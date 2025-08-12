Feyenoord-fans hebben direct na aftrap tegen Fenerbahçe een hele hoop te klagen

De wedstrijd Fenerbahçe - Feyenoord is dinsdag nog maar net begonnen, maar fans van de uitploeg hebben direct al veel te klagen. Zij zien een slechte beeldkwaliteit en lelijke tenues.
Het duel in de derde voorronde van de Champions League wordt opgenomen vanuit een ogenschijnlijk hoog camerastandpunt. Mogelijk verklaart dat ook de matige beeldkwaliteit die de Turkse televisie via Ziggo Sport voorschotelt aan fans die vanuit huis kijken.
Iets waar Het Legioen eveneens niet over te spreken is, is het derde tenue waarin Feyenoord de wedstrijd van dinsdag afwerkt. Sommigen noemen het 'vreselijk' en snappen niet waarom de outfit gebruikt wordt, blijkt uit tweets op X.