Ali Boussaboun: ‘Hij is de enige speler in de Eredivisie die dat kan’

Ali Boussaboun als analist bij FC Rijnmond
Foto: © FC Rijnmond
Luuk van Grinsven
12 augustus 2025, 13:56

Ali Boussaboun vindt Anis Hadj Moussa een zeldzame speler voor de VriendenLoterij Eredivisie, zo zegt hij bij FC Rijnmond. De analist is enorm onder de indruk van de techniek van de aanvaller. Harry van der Laan is op zijn beurt uitermate kritisch.

In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen sloeg Hadj Moussa een beetje door in zijn acties, zo vond Van der Laan. “Die is té gek aan het worden. Hij heeft regelmatig gehad dat er drie man voor zijn neus staan. Op dat moment staan er dus twee man vrij. Dan heeft hij zijn werk in principe al hartstikke goed gedaan. Nu liep hij zich iedere keer vast en was hij alleen maar met zichzelf bezig. Heel raar.”

Boussaboun denkt dat dit in de toekomst geen probleem gaat vormen voor Feyenoord. “Absoluut niet. Haal hem weg en je gaat huilen… Hij is de enige speler in de Eredivisie die kan wat híj kan”, zegt de oud-voetballer. “Harry heeft wel gelijk dat ‘ie tegen NAC doordraafde. Maar als je dan ziet hoe makkelijk hij mensen passeerde en kansen creëerde tegen Fenerbahçe…”, vervolgt Boussaboun.

Van der Laan vindt alsnog dat Hadj Moussa in het vervolg meer oog moet hebben voor zijn ploeggenoten. “Dat samenspel in de aanval moet perfect zijn. Bij PSV zie ik dat veel meer, daar kijken ze op een of andere manier veel beter naar elkaar. Dat zie je bij Feyenoord toch minder.”

