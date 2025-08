Lofzang voor Hadj Moussa: 'Zijn tegenstander gaat niet lekker slapen'

heeft een verpletterende indruk achtergelaten in het oefenduel van Feyenoord tegen Vfl Wolfsburg (4-0). Hoewel de Algerijnse aanvaller niet wist te scoren tegen de Duitse club, bezorgde hij zijn directe tekenstander Joakim Maehle een zeer vervelende middag in De Kuip. Oud-voetballers Ali Boussaboun en Luc Castaignos waren dan ook zeer onder de indruk van Hadj Moussa.

Hadj Moussa kwam afgelopen zomer over van Patro Eisden, dat hem had verhuurd aan Vitesse. In Arnhem werd de buitenspeler een sensatie met zijn passeerbewegingen en flair. Ook in Rotterdam toonde hij de afgelopen twaalf maanden zijn klasse. Dat viel ook Benfica op, dat de gelederen dolgraag wilde versterken met de Algerijn. Hadj Moussa koos er echter voor om zijn verbintenis bij Feyenoord met één jaar te verlengen, tot medio 2030.

Tegen VfL Wolfsburg verscheen de buitenspeler weer aan de aftrap en was hij zonder te scoren of een assist te geven de grote uitblinker aan Rotterdamse zijde. "Hoge crossballen zo, bam, doodleggen en daarna meteen een tegenstander opzoeken, dat kunnen weinig spelers", aldus voormalig Feyenoord-spits Castaignos na afloop bij Feyenoord ONE. "Dit is gewoon heel veel kwaliteit, heel veel balgevoel."

De linkspoot wordt zelfs vergeleken met zijn landgenoot Riyad Mahrez. "We hadden nog een discussie: wie is er technischer? Riyad Mahrez (eveneens Algerijn, red.) of Hadj Moussa? Het zijn allebei geweldige linkspoten. Hij is continu aan het inspelen, doorbewegen", gaat Castaignos verder over Hadj Moussa, die Maehle zelfs nog een keer trakteerde op een onvervalste panna. "Een beetje als op de straat: spelers uitdagen en dan iemand door de benen spelen. Die gaat niet lekker slapen vanavond."

'Gaan grotere clubs dan Benfica komen voor Hadj Moussa'

Ondanks de interesse van Benfica verlengde Hadj Moussa zijn contract bij Feyenoord en dat is een goede zet volgens Castaignos. "'Vandaag heeft hij laten zien dat hij heel veel kan. En dat doet hij al langer. Als hij deze lijn blijft doorzetten, dan komen er echt wel grotere clubs dan Benfica. Ik ben groot fan van hem. Daar gaan we echt van genieten", is hij enthousiast.

Niet alleen Castaignos was onder de indruk van Hadj Moussa, collega-analist Boussaboun heeft ook genoten. "Echt een aanwinst voor het publiek. Je hoort ook wat hij losmaakt bij de supporters. Als je goed luistert, hoor je een reactie van de fans bij zijn eerste aannames. Zijn acties zijn echt genieten. Zijn enige verbeterpunt is dat zijn rendement omhoog moet. Er moeten nog meer assists en doelpunten uitkomen. Meer niet", besluit hij.