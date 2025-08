Van Persie diep onder de indruk: 'Hij maakt het ons moeilijk'

Robin van Persie is uitermate tevreden over het optreden van in het oefenduel van Feyenoord tegen VfL Wolfsburg. Door de defensieve problematiek van de Rotterdammers werd de jonge middenvelder in de verdediging neergezet. Dit vulde Kraaijeveld naar behoren in.

Feyenoord heeft achterin de nodige problemen door het vertrek van Dávid Hancko en de blessures van Thomas Beelen en Gernot Trauner. Met zomeraanwinst Tsuyoshi Watanabe heeft Van Persie slechts één fitte centrale verdediger tot zijn beschikking. Kraaijeveld werd daardoor naast de Japanner geposteerd. Van nature is Kraaijeveld een controlerende middenvelder, maar hij vulde de rol centraal achterin naar behoren in. Ook fans van Feyenoord waren onder de indruk van de achttienjarige jeugdspeler.

Ook Van Persie was tevreden over het optreden van de jongeling. "Ik vond dat Thijs heel goed speelde", aldus de oefenmeester op de persconferentie na de oefenwedstrijd. "Het was heel leuk om te zien, zowel verdedigend als aan de bal. Ik vond hem goede keuzes maken. We hadden eigenlijk een ander plan voor de wedstrijd, om daar met iemand anders te spelen. Maar dit is hartstikke mooi voor Thijs. Hij heeft het ons moeilijk gemaakt."

"Ik ken Thijs al een aantal jaar en hij speelde altijd op het middenveld", gaat Van Persie verder. "Dat kan hij heel goed, maar nu centraal achterin vult hij het ook hartstikke goed in. Ik heb ook de indruk dat hij het leuk vindt. Hij ziet het als een uitdaging. De grootste uitdaging voor hem zit in het pure verdedigen. In specifieke momenten, wat is dan zijn rol? Aan de bal is Thijs gewoon echt heel goed."

Officieel Feyenoord-debuut lonkt voor Kraaijeveld

Als het aan Van Persie ligt, dan is Kraaijeveld ook zeker een optie voor komende woensdag. Dan treft Feyenoord in de derde voorronde van de Champions League het Turkse Fenerbahçe. "Hij is een van de opties, want we hebben er niet veel achterin", geeft Van Persie toe. Thijs is een koele kikker en vond het prima om achterin te spelen. Volgens mij was hij er ook blij mee.