Van Persie moet nog een basisspeler missen tegen Fenerbahçe

Robin van Persie zal het woensdag in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe moeten stellen zonder , zo maakt de trainer bekend voor de oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg. De verdediger heeft vorige week een ‘momentje’ gehad in de wedstrijd tegen OGC Nice en is daardoor zowel zondag als woensdag niet inzetbaar.

Feyenoord moet woensdag tegen Fenerbahçe achterin naast Gernot Trauner ook Smal missen, zo bevestigt Van Persie zaterdag bij Feyenoord One. “Vorige week, uit tegen Nice, heeft hij een momentje gehad in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Dat is de reden dat hij er vandaag niet bij is en aankomende woensdag ook niet”, bevestigt de oefenmeester.

Voor Feyenoord is dat een aderlating, aangezien de verdediging met het vertrek van Dávid Hancko en de blessures van Trauner en Thomas Beelen al behoorlijk uitgekleed is. Naar verwachting zal Jordan Bos, die deze zomer is overgekomen van KVC Westerlo, woensdag zijn officiële debuut maken voor de Rotterdammers.

Moder en Carranza

Naast Smal ontbreken ook Julián Carranza en Jakub Moder bij Feyenoord tegen Wolfsburg. Van Persie geeft aan dat beide spelers lichte klachten hebben naar aanleiding van de training afgelopen week, maar dat ze in geval van nood wel hadden kunnen spelen. De trainer wilde echter geen risico met ze nemen.