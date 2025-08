Feyenoord-fans dolenthousiast over experiment Van Persie: 'Geen aankoop meer nodig!'

Supporters van Feyenoord zijn enthousiast over tijdens de wedstrijd tegen VfL Wolfsburg. Centraal in de achterhoede maakt de achttienjarige jeugdspeler een goede indruk.

Kraaijeveld staat in het centrum naast zomeraanwinst Tsuyoshi Watanabe. Van nature is Kraaijeveld een controlerende middenvelder, maar hij blijkt de positie in de verdediging prima in te vullen. Fans zien hem met veel vertrouwen spelen en concluderen dat de problemen in de defensie niet zo erg zijn als ze leken.

Op het sociale medium X krijgt hij veel complimenten. Het treffen met Wolfsburg geldt als de traditionele openingswedstrijd in De Kuip. Het is bovendien de generale repetitie voor de eerste ontmoeting met Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League, woensdagavond in Rotterdam.