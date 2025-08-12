Live voetbal 6

Feyenoord wil Ramos Mingo om Hancko op te volgen, maar loopt tegen probleem aan

Feyenoord wil Ramos Mingo om Hancko op te volgen, maar loopt tegen probleem aan
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
12 augustus 2025, 18:23

Feyenoord heeft interesse in de diensten van Santiago Ramos Mingo, zo weet transferjournalist Rudy Galetti. De linksbenige centrale verdediger van EC Bahia moet de opvolger van Dávid Hancko worden. Ramos Mingo wil echter pas in de winter of komende zomer vertrekken bij zijn club.

Feyenoord zag de verdediging deze zomer fors uitgedund worden. Hancko en diens back-up Facundo González verlieten de club allebei, terwijl Thomas Beelen een ernstige beenblessure opliep en Gernot Trauner al tijden kwakkelt met zijn fitheid. De Rotterdammers haalden met Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic al twee rechtsbenige centrumverdedigers, waar nog een talentvolle linkspoot bij moet komen.

Volgens Galetti is Dennis te Kloese daarvoor uitgekomen bij het Braziliaanse Bahia, waar Ramos Mingo onder contract staat. De mandekker is echter niet van plan om deze transferperiode te vertrekken uit Brazilië, maar Feyenoord zou hem komende winter of zelfs volgend jaar graag naar Rotterdam willen halen.

Mocht Feyenoord concreet worden voor Ramos Mingo, zal het de nodige concurrentie krijgen. Volgens Galetti zijn er meerdere Spaanse ploegen die de verdediger in de gaten houden, al meldt hij niet om welke teams het gaat. Ramos Mingo speelde eerder al tussen 2020 en 2022 in het tweede elftal van Barcelona, dat hem liet vertrekken naar OH Leuven. Via het Argentijnse Defensa kwam de verdediger afgelopen winter bij Bahia terecht.

Lees ook:
Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

  • Gisteren, 20:10
  • Gisteren, 20:10
Fenerbahçe-trainer José Mourinho

Mourinho maakt officieel statement van Feyenoord belachelijk, maar slaat plank volledig mis

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
Ajax-spits Wout Weghorst

‘Weghorst schrikt van eigen fratsen op het veld’

  • Gisteren, 18:41
  • Gisteren, 18:41
3 reacties
Hahahahahaha en jullie dan
759 Reacties
773 Dagen lid
6.467 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Daar was die Japanner toch al voor

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
14 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

deze nationaliteit had feijenoord nog niet in het vreemdelingen legioen.

FCJel
449 Reacties
738 Dagen lid
4.720 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad jaloezie is een lelijke eigenschap

Santiago Ramos Mingo

Santiago Ramos Mingo
Team: Bahia
Leeftijd: 23 jaar (21 nov. 2001)
Positie: V
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Bahia
2
0
2025
Bahia
4
0
2024
Def y Justicia
36
4
2023
Def y Justicia
23
0

