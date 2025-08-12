Feyenoord wil Ramos Mingo om Hancko op te volgen, maar loopt tegen probleem aan

Feyenoord heeft interesse in de diensten van , zo weet transferjournalist Rudy Galetti. De linksbenige centrale verdediger van EC Bahia moet de opvolger van worden. Ramos Mingo wil echter pas in de winter of komende zomer vertrekken bij zijn club.

Feyenoord zag de verdediging deze zomer fors uitgedund worden. Hancko en diens back-up Facundo González verlieten de club allebei, terwijl Thomas Beelen een ernstige beenblessure opliep en Gernot Trauner al tijden kwakkelt met zijn fitheid. De Rotterdammers haalden met Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic al twee rechtsbenige centrumverdedigers, waar nog een talentvolle linkspoot bij moet komen.

Volgens Galetti is Dennis te Kloese daarvoor uitgekomen bij het Braziliaanse Bahia, waar Ramos Mingo onder contract staat. De mandekker is echter niet van plan om deze transferperiode te vertrekken uit Brazilië, maar Feyenoord zou hem komende winter of zelfs volgend jaar graag naar Rotterdam willen halen.

Mocht Feyenoord concreet worden voor Ramos Mingo, zal het de nodige concurrentie krijgen. Volgens Galetti zijn er meerdere Spaanse ploegen die de verdediger in de gaten houden, al meldt hij niet om welke teams het gaat. Ramos Mingo speelde eerder al tussen 2020 en 2022 in het tweede elftal van Barcelona, dat hem liet vertrekken naar OH Leuven. Via het Argentijnse Defensa kwam de verdediger afgelopen winter bij Bahia terecht.