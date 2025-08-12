Feyenoord wint wéér niet van Mourinho en is veroordeeld tot Europa League

Feyenoord is er niet in geslaagd de voorsprong uit het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League vast te houden. Op bezoek bij Fenerbahçe was Tsuyoshi Watanabe twee keer trefzeker, maar doelpunten van Archie Brown, Jhon Durán, Fred, Youssef En-Nesyri en Anderson Talisca bezorgden de ploeg van José Mourinho de zege: 5-2. Het tweeluik eindigde daarmee in 6-4 in Turks voordeel.

Feyenoord begon het duel in Istanbul met dezelfde namen als een week eerder, toen de Turken in De Kuip met 2-1 werden verslagen. De boodschap voor de Rotterdammers was dus duidelijk: niet verliezen van de ploeg van Mourinho. Na zeven minuten spelen was het Anis Hadj Moussa die de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg, maar zijn inzet ging rakelings langs het doel van Irfan Egribayat. In de loop van de eerste helft kreeg Durán enkele goede kansen, voordat Feyenoord na een halfuur spelen tot twee keer toe ontsnapte.

Artikel gaat verder onder video

Eerst was het En-Nesyri die het net vond, maar met zijn knie buitenspel stond. Enkele minuten daarna haalde Watanabe een tegenaanval eruit, maar zijn terugspeelbal op Timon Wellenreuther was veel te hard voor de doelman, die deze net langs zijn goal zag verdwijnen.

Vijf minuten voor rust kreeg Feyenoord een vrije trap op de helft van Fenerbahçe na een zeer opmerkelijk moment. Egribayat dacht dat scheidsrechter István Kovács had gefloten en raapte de bal halverwege zijn helft op, waarna de scheidsrechter floot voor een handsbal. De vrije trap van In-beom Hwang kwam op het hoofd van Watanabe, die zijn eerste treffer in dienst van Feyenoord maakte.

Vlak voor rust draaide Fenerbahçe het echter helemaal om. Nadat Hadj Moussa de bal compleet verkeerd raakte, kreeg de thuisploeg een hoekschop. Deze werd door Brown binnengekopt. In de blessuretijd van de eerste helft werd het nog erger voor de ploeg van Robin van Persie. En-Nesyri werd door de lucht aangespeeld en kopte goed terug op Durán, die de bal vervolgens overtuigend langs Wellenreuther schoot.

In minuut vijftig had de ingevallen debutant Gonçalo Borges voor de gelijkmaker moeten zorgen. Na een snelle voortzetting van Wellenreuther kwam de buitenspeler oog in oog te staan met Egribayat, maar hij stuitte op het been van de doelman van de Turken. Enkele minuten was het aan de andere kant wel raak. Jordan Lotomba besloot op eigen helft te lopen met de bal, waarna hij werd afgetroefd door Brown. Fred pikte op en schoot van grote afstand prachtig raak. Daarmee kwam Fenerbahçe voor het eerst in het tweeluik op voorsprong.

In het restant van de wedstrijd kreeg de ploeg van Van Persie nog wel kansen op de 3-2, maar de bal ging er aan de andere kant in. Na een messcherpe counter kreeg Brown de bal bij En-Nesyri, die de bal voorbij Wellenreuther kon tikken. Vlak voor tijd tekende Watanabe met zijn tweede van de avond voor de aansluitingstreffer in het tweeluik, maar het was niet voldoende. In de blessuretijd ging Lotomba weer de mist in, waardoor Talisca aan alle twijfel een einde kon maken.

Daarmee is Feyenoord in de derde ronde van de Champions League uitgeschakeld door Fenerbahçe. De Rotterdammers zullen gaan uitkomen in de competitiefase van de Europa League. Fenerbahçe neemt het in de play-offs van de Champions League op tegen Benfica of Nice, die later op de avond in actie komen. Benfica won het heenduel met 2-0.