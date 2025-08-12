Live voetbal 5

Feyenoord wint wéér niet van Mourinho en is veroordeeld tot Europa League

Fenerbahçe - Feyenoord
Niels Hassfeld
12 augustus 2025, 20:57

Feyenoord is er niet in geslaagd de voorsprong uit het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League vast te houden. Op bezoek bij Fenerbahçe was Tsuyoshi Watanabe twee keer trefzeker, maar doelpunten van Archie Brown, Jhon Durán, Fred, Youssef En-Nesyri en Anderson Talisca bezorgden de ploeg van José Mourinho de zege: 5-2. Het tweeluik eindigde daarmee in 6-4 in Turks voordeel.

Feyenoord begon het duel in Istanbul met dezelfde namen als een week eerder, toen de Turken in De Kuip met 2-1 werden verslagen. De boodschap voor de Rotterdammers was dus duidelijk: niet verliezen van de ploeg van Mourinho. Na zeven minuten spelen was het Anis Hadj Moussa die de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg, maar zijn inzet ging rakelings langs het doel van Irfan Egribayat. In de loop van de eerste helft kreeg Durán enkele goede kansen, voordat Feyenoord na een halfuur spelen tot twee keer toe ontsnapte.

Eerst was het En-Nesyri die het net vond, maar met zijn knie buitenspel stond. Enkele minuten daarna haalde Watanabe een tegenaanval eruit, maar zijn terugspeelbal op Timon Wellenreuther was veel te hard voor de doelman, die deze net langs zijn goal zag verdwijnen.

Vijf minuten voor rust kreeg Feyenoord een vrije trap op de helft van Fenerbahçe na een zeer opmerkelijk moment. Egribayat dacht dat scheidsrechter István Kovács had gefloten en raapte de bal halverwege zijn helft op, waarna de scheidsrechter floot voor een handsbal. De vrije trap van In-beom Hwang kwam op het hoofd van Watanabe, die zijn eerste treffer in dienst van Feyenoord maakte.

Vlak voor rust draaide Fenerbahçe het echter helemaal om. Nadat Hadj Moussa de bal compleet verkeerd raakte, kreeg de thuisploeg een hoekschop. Deze werd door Brown binnengekopt. In de blessuretijd van de eerste helft werd het nog erger voor de ploeg van Robin van Persie. En-Nesyri werd door de lucht aangespeeld en kopte goed terug op Durán, die de bal vervolgens overtuigend langs Wellenreuther schoot.

In minuut vijftig had de ingevallen debutant Gonçalo Borges voor de gelijkmaker moeten zorgen. Na een snelle voortzetting van Wellenreuther kwam de buitenspeler oog in oog te staan met Egribayat, maar hij stuitte op het been van de doelman van de Turken. Enkele minuten was het aan de andere kant wel raak. Jordan Lotomba besloot op eigen helft te lopen met de bal, waarna hij werd afgetroefd door Brown. Fred pikte op en schoot van grote afstand prachtig raak. Daarmee kwam Fenerbahçe voor het eerst in het tweeluik op voorsprong.

In het restant van de wedstrijd kreeg de ploeg van Van Persie nog wel kansen op de 3-2, maar de bal ging er aan de andere kant in. Na een messcherpe counter kreeg Brown de bal bij En-Nesyri, die de bal voorbij Wellenreuther kon tikken. Vlak voor tijd tekende Watanabe met zijn tweede van de avond voor de aansluitingstreffer in het tweeluik, maar het was niet voldoende. In de blessuretijd ging Lotomba weer de mist in, waardoor Talisca aan alle twijfel een einde kon maken.

Daarmee is Feyenoord in de derde ronde van de Champions League uitgeschakeld door Fenerbahçe. De Rotterdammers zullen gaan uitkomen in de competitiefase van de Europa League. Fenerbahçe neemt het in de play-offs van de Champions League op tegen Benfica of Nice, die later op de avond in actie komen. Benfica won het heenduel met 2-0.

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Fenerbahçe-trainer José Mourinho

Mourinho maakt officieel statement van Feyenoord belachelijk, maar slaat plank volledig mis

Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie mist naast Moder ook Read, Nieuwkoop en Diarra tegen Fenerbahçe

Joseph
Had niet gehoeven. Maarja jammer, hopen dat die andere 2 in de Cl wat laten zien

0laf
Uithuilen en voor Europa League gaan. Wat viel Lotomba tegen zeg.

Kramer
Jammer, Europa league maar pakken dan!

jurgen😎
ik had goede hoop na het eerste doelpunt dat ze nog 1 erbij zouden maken maar dat Fenerbahce is gewoon een sterk team . Lotomba gaat zomaar dom die gare dribbel doen dat was wel een aktie waardoor het moeilijker werdt. Daar gaan de miljoenen.....

Kramer
@jurgen😎 maar het had niet gehoeven. Ik denk dat Feyenoord een beter team heeft dan Fener. Maar het is nog niet het team, Mousa denkt dat hij nu het mannetje is bij Feyenoord heb ik het idee over deze 2 wedstrijden. Had je ze over een maand getroffen dan had je 2x makkelijk van ze gewonnen denk ik. Het is zonde en inderdaad, daar gaan de miljoenen.

jurgen😎
kramer om dit nog een beetje goed te maken moeten we minimaal halve finale europa league halen. Hadj is beter geworden maar inderdaad zn keuzes moeten slimmer zijn . lotomba heeft bewezen dat hij te onstuimig is te wild geen rust in ze spel. watanabe heb je wel wat aan. Ik denk dat er wel zeker iets meer had ingezeten maar als we deze hadden overleefd en daarna bijv Benfica hadden getroffen hadden we ook een hele moeilijke wedstrijd gehad. . Tsja die miljoenen tja die doen zeer . Maar goed niks aan te doen

Pietjanhenrdrik
Het was niet best. Heeft het met geld Smijten van Fenerbahçe dan toch gewerkt blijkbaar.

Voetbalhoofdstad
Iemand zei ooit dat die nog nooit een zak geld een doelpunt had zien maken.

Pietjanhenrdrik
@Voetbalhoofdstad: beetje rare opmerking van diegene. De zak geld maakt niet het doelpunt nee. Maar de speler die de zak geld betaald krijgt wel.

De kikker
Wat was de Borgos slecht zeg. Ik begrijp wel waarom die Portugezen zo blij waren met zijn vertrek, verspilde miljoenen. Bekijk het van de positieve kant nu kunnen er meer punten gepakt worden voor het Nederlandse voetbal!

Voetbalhoofdstad
Wat een vernedering van feijenoord door Fenerbache. Ondanks een cadeautje bij de 1-0 maakte feijenoord nooit een echte kans. Je ziet dat een beginnende trainer als van persie nog veel te kort komt. Verder wel grote zorgen dat nu de CL miljoenen weggegooid zijn. Dit gaat feijenoord voelen in de buidel. Ook zorgen met de aankopen. Borges voor 10mln die laat zien waarom nooit scoort, zelfs Bruma is 10x beter. Steijn van 15mln die totaal onzichtbaar was en zijn reputatie dat hij het alleen doet tegen de kleintjes weer bevestigd. Timber die zich wel laat zien, maar na dit seizoen gratis zal vertrekken. Alle ballen maar in de Europa league en daar voor NL de punten pakken, want rijk gaan ze er niet worden. Voor PSV en Ajax wel goed nieuws dat ze het geld uit de CL pot nu alleen met elkaar hoeven te delen.

peterdejong1983
Voetbalhoofdstad
Deblauwe1
Als je uitgezen kansen krijgt en ze niet benut, weet je dat je tegen een team van Mourinho de boot in gaat. Jammer maar helaas

jurgen😎
je mond is groot maar jullie gaan 1 pakslaag daar krijgen je hield maar net stand tegen telstar compleet eruit gelopen ga slapen

PSV bril!
Jammer Feyenoord, gunde jullie de overwinning daar in de 'Hel'. Mij viel op het vele balverlies en misverstanden onderling. Moet duidelijk nog een team worden, maar komt vast wel goed.

Hops
@PSV bril! Heel sportief en Jullie veel succes in de CL

Goku
bassiedieallesbeterweet
Jammer hoogmoed komt zelden goed

Goku
Jammer maar geen man overboord. Hop naar de EL, en daar maar ons best gaan. Hopelijk dat de andere twee in de CL beter af gaat.

Pietjanhenrdrik
@Goku laat die EL maar zitten. Focus op competitie. EL kost vele krachten en levert weinig op financieel. Ter illustratie: Als je alles wint tot aan de halve finale haal je maximaal 19miljoen op.

FC Onkruid
Het valt niet mee om met 35 graden in de avond, hier in het zuiden van Frankrijk, naar een potje voetbal te kijken. De uitslag maakt dan veel goed..🥳

Lorenzo Chiquita
En weer lekker verprutst, een van persie die zakt, kortom niets om vrolijk te zijn.

Fenerbahçe - Feyenoord

5 - 2
Vandaag gespeeld om 19:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

