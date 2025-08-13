Live voetbal

Feyenoord-transfer aanstaande? Target dropt duidelijke hint op Instagram

El Bilal Touré met op de achtergrond De Kuip en het logo van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
13 augustus 2025, 12:40

El Bilal Touré hint op Instagram naar een mogelijk vertrek bij Atalanta. De 23-jarige Malinees wordt onder meer in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord.

Ondanks het feit dat Robin van Persie momenteel Ayase Ueda, Julián Carranza en zomeraanwinst Casper Tengstedt tot zijn beschikking heeft voor de spitspositie bij Feyenoord, lijken de Rotterdammers zich voor het sluiten van de markt nog te willen versterken met een nieuwe nummer negen. Begin augustus maakte Feyenoord Transfermarkt op X bekend dat de Rotterdammers nog altijd hopen op de komst van Touré. Mocht de Malinees daadwerkelijk komen, dan zou Ueda en/of Carranza mogen uitzien naar een nieuwe werkgever.

Touré lijkt op Instagram openlijk te hinten op een vertrek bij Atalanta. De aanvaller, die twee miljoen volgers heeft op het sociale medium, plaatst in zijn Stories een filmpje van een doelpunt dat hij in het verleden maakte namens Stade Reims en schrijft daarbij in het Frans de volgende tekst: "Ze kennen je waarde niet, ga ergens anders heen waar ze zullen weten hoe ze je op het veld moeten gebruiken", gevolgd door een hersen-emoji.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Touré er al een flinke reis door het Europese voetbal opzitten. De spits stond in het verleden al onder contract in Reims en bij het Spaanse UD Alméria, voordat Atalanta hem in 2023 voor ruim dertig miljoen euro naar de Serie A haalde. Het afgelopen seizoen bracht de spits op huurbasis door bij VfB Stuttgart. Mede blessureleed, Touré brak in november zijn middenvoetsbeentje en keerde pas in maart terug op het veld, werd zijn verblijf in de Bundesliga geen doorslaand succes. In zeventien wedstrijden namens Stuttgart kwam de Malinees tot drie doelpunten en één assist.

avatar

feijenoord heeft geen geld. En daarnaast kan ik mij niet voorstellen dat je sportief naar feijenoord wil nadat ze billenkoek hebben gekregen van een zeer zwak fenerbache.

