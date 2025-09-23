Live voetbal

Wesley Sneijder helemaal klaar met 'patiënt' Goes: ‘Iedereen mag hem een klap teruggeven!’

23 september 2025, 05:55

Wesley Sneijder is helemaal klaar met het gedrag van Wouter Goes. De verdediger liet zich afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord (3-3) van zijn slechtste kant zien. Volgens Sneijder moet de jonge stopper van de Alkmaarders een fikse schorsing krijgen, zo zegt hij bij Rondo.

Goes was zondagavond weer ‘als vanouds’ bezig. Op beelden was onder meer te zien hoe de 21-jarige verdediger zijn directe tegenstander Tsuyoshi Watanabe kneep en sloeg. Dat Goes zijn tegenstanders op deze manier uit hun spel wil halen, was al langer bekend, maar even leek het erop dat de jongeling zijn fratsen had afgeleerd.

Marco van Basten neemt geen blad voor de mond na het zien van de beelden: "Het is gewoon een patiënt." Wytse van der Goot vraagt vervolgens of de KNVB Goes – na het beoordelen van de beelden – alsnog moet schorsen. Sneijder weet niet hoe snel hij moet antwoorden: "Ja. Vijf wedstrijden", zegt de recordinternational stellig.

“Dan ben je er vanaf, van dat zieke gedrag. Dit is toch gewoon ziek gedrag, man? Anders moeten we straks accepteren dat iedereen die tegen Goes speelt hem een klap terug mag geven", vervolgt de analist vol irritatie.

Van der Goot stipt aan dat Goes ‘nog jong is’, en dat de analisten ‘wel heel hard voor hem zijn’. "Maar dit kan toch gewoon niet? Dit mag niet. Dan mag je hem ook terugslaan en terugknijpen. Hij mag dat toch ook?", zegt Sneijder, die het opmerkelijk vindt dat de VAR nooit ingrijpt bij ‘momentjes’ van Goes.

