Goes 'de patiënt' krijgt advies: 'Dit gaat hem zijn carrière kosten'

Wouter Goes knijpt Ayase Ueda
Foto: © ESPN
Mingus Niesten
22 september 2025, 18:12

Wouter Goes staat opnieuw vol in de schijnwerpers na zijn wangedrag tijdens AZ-Feyenoord (3-3). Valentijn Driessen noemt de verdediger van de Alkmaarders een 'patiënt' die dringend hulp nodig heeft.

Goes zorgde bij veel voetbalfans in Nederland voor frustratie en onbegrip door zijn acties op zondagmiddag. De jonge verdediger liet zich meerdere keren van zijn slechtste kant zien, onder andere door Ayase Ueda te knijpen. Driessen is in de podcast Kick-Off zeer hard in zijn oordeel: "Dit is gewoon een patiënt. AZ moet daar gewoon wat mee. Hij moet geholpen worden, dit gaat hem zijn carrière kosten." Vervolgens wordt de vergelijking gemaakt met Mo Ihattaren, die eerder ook geholpen is en nu zijn carrière iets meer op de rit lijkt te hebben.

Goes wordt vaak omschreven als een groot talent, maar daar sluit Driessen zich niet bij aan. "Het is niet zo'n groot talent als iedereen denkt. Aan de bal is hij gewoon heel zwak, zijn passing valt echt zwaar tegen." De journalist van De Telegraaf komt ook met een verklaring voor de acties van Goes. "Ik denk dat hij dit nodig heeft, omdat hij voetballend veel te kort komt voor het niveau voor AZ."

Driessen hoopt dat er spoedig ingegrepen wordt. "Dit straalt negatief af op AZ, dit straalt negatief af op de Eredivisie. Waar gaat dit nog over?" Volgens de gast van Vandaag Inside zouden er ook manieren moeten bestaan om Goes te bestraffen. "Als VAR moet je toch kunnen zeggen: kom eens kijken, ik weet niet of we dit wel moeten toestaan. Als de scheidsrechter dan komt kijken, kan hij mogelijk geen rood, maar wel geel trekken." Steven Kooijman, die ook bij de podcast aanwezig is, vindt dat er bij vanaf nu extra op Goes moet worden gelet. "Zet er maar drie camera's op. Alle VAR-verloven moeten worden ingetrokken."

Driessen wil nog een laatste noot kraken over Goes. "Dit is echt geen winnaarsmentaliteit, dit is gewoon debiel gedrag. Dat moet je gewoon aanpakken."

Arena
813 Reacties
42 Dagen lid
2.051 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Goes is eigenlijk Kramer 2.0. Of Vaessen 2.0. Helemaal van de pot gerukt. Wel grappig dat ze in Rotterdam met al hun vingertjes wijzen want door Goes en de scheidsrechter zijn ze tegen een daverend puntenverlies aangelopen. Denken ze. In gedachten zaten ze al in de bus liedjes te zingen totdat die geweldige Slory (haha) AZ een penalty kado deed. BAM. Dan maar geen liedjes.

FCJel
521 Reacties
779 Dagen lid
4.722 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena echt een goede reactie dit!

Neefje Barry
158 Reacties
10 Dagen lid
78 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FCJel je weet toch dat @arenanaal geen voetbalinhoudelijke reacties kan geven? Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 8 amsterdammers een verstandelijke beperking heeft. Lekker laten gaan.

Arena
813 Reacties
42 Dagen lid
2.051 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dank en graag gedaan FCJoel.

Arena
813 Reacties
42 Dagen lid
2.051 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zeg zwetser Berry, weet je dat ik het even heb uitgezocht? Weet je ook dat het percentage in jouw achterlanddorp een stuk hoger ligt dan in Amsterdam? Sta je daar weer met je gewauwel!

Neefje Barry
158 Reacties
10 Dagen lid
78 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arenanaal fijn dat je nog even aantoont dat inhoudelijk reageren niet je sterkste kant is. Rotterdam heeft zo'n 50.000 mensen met verstandelijke beperking. Op zo'n 672.960 inwoners is dat zo'n 7,88%. Kijken we naar Amsterdam, waar zo'n 134.000 mensen een verstandelijke beperking hebben. Op zo'n 934.374 inwoners is dat ongeveer 14.34% . Het percentage in amsterdam ligt dus een stuk hoger. Maar nogmaals, je kunt er niks aan doen. We weten allemaal onder welke doelgroep je valt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
5
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11
6
Fortuna
6
1
10
7
NEC
6
7
9

