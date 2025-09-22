Goes 'de patiënt' krijgt advies: 'Dit gaat hem zijn carrière kosten'

staat opnieuw vol in de schijnwerpers na zijn wangedrag tijdens AZ-Feyenoord (3-3). Valentijn Driessen noemt de verdediger van de Alkmaarders een 'patiënt' die dringend hulp nodig heeft.

Goes zorgde bij veel voetbalfans in Nederland voor frustratie en onbegrip door zijn acties op zondagmiddag. De jonge verdediger liet zich meerdere keren van zijn slechtste kant zien, onder andere door Ayase Ueda te knijpen. Driessen is in de podcast Kick-Off zeer hard in zijn oordeel: "Dit is gewoon een patiënt. AZ moet daar gewoon wat mee. Hij moet geholpen worden, dit gaat hem zijn carrière kosten." Vervolgens wordt de vergelijking gemaakt met Mo Ihattaren, die eerder ook geholpen is en nu zijn carrière iets meer op de rit lijkt te hebben.

Goes wordt vaak omschreven als een groot talent, maar daar sluit Driessen zich niet bij aan. "Het is niet zo'n groot talent als iedereen denkt. Aan de bal is hij gewoon heel zwak, zijn passing valt echt zwaar tegen." De journalist van De Telegraaf komt ook met een verklaring voor de acties van Goes. "Ik denk dat hij dit nodig heeft, omdat hij voetballend veel te kort komt voor het niveau voor AZ."

Driessen hoopt dat er spoedig ingegrepen wordt. "Dit straalt negatief af op AZ, dit straalt negatief af op de Eredivisie. Waar gaat dit nog over?" Volgens de gast van Vandaag Inside zouden er ook manieren moeten bestaan om Goes te bestraffen. "Als VAR moet je toch kunnen zeggen: kom eens kijken, ik weet niet of we dit wel moeten toestaan. Als de scheidsrechter dan komt kijken, kan hij mogelijk geen rood, maar wel geel trekken." Steven Kooijman, die ook bij de podcast aanwezig is, vindt dat er bij vanaf nu extra op Goes moet worden gelet. "Zet er maar drie camera's op. Alle VAR-verloven moeten worden ingetrokken."

Driessen wil nog een laatste noot kraken over Goes. "Dit is echt geen winnaarsmentaliteit, dit is gewoon debiel gedrag. Dat moet je gewoon aanpakken."