Veelbesproken Goes plots gelinkt aan homo- en transseksualiteit

was zondag na AZ - Feyenoord (3-3) andermaal onderwerp van gesprek. De verdediger aan Alkmaarse zijde haalde weer eens bloed onder de nagels van zijn directe tegenstanders vandaan, onder andere door ze te knijpen. In de podcast Hard Gras wordt er een link gelegd met homo- en transseksualiteit.

Spelers storen zich mateloos aan het gedrag van de verdediger van AZ, al heeft Hugo Borst daar een oplossing voor. "Iedereen in Nederland moet hem negeren. Als hij knijpt, geef je geen kik. Dan stopt hij daar op een gegeven moment mee, want dan denkt hij: het werkt niet meer, dit is uitgewerkt." Vooral Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe waren de dupe van het bizarre fenomeen Goes.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Borst haalt het talent ook echt huid weg bij zijn directe tegenstanders. "Hij slijpt zijn nagels en laat sporen achter." Frans Thomèse vindt het gedrag belachelijk. "Dit is niveau-Suarez. Hier moet je echt een psycholoog op zetten."

Borst denkt vervolgens na over de oorzaken van het wangedrag van Goes. "Wat moet er in de jeugd van Goes gebeurd zijn, dat hij die nagels aan het vijlen is." Thomèse lijkt wel een verklaring te hebben, al is die opmerkelijk te noemen. "Dat krabben, dat is ook een beetje meisjesachtig, hè? Onderdrukte homoseksualiteit misschien." Borst denkt zelfs aan transseksualiteit. "Dat hij zijn vrouwelijke kant probeert te onderdrukken", vult Thomèse dan in, waarna Borst het woord weer neemt. "Hij wil ons iets zeggen, het is een schreeuw om aandacht." De aanwezig podcastopnemers vatten dan samen dat er sprake is van 'innerlijke pijn' bij de veelbesproken speler van AZ.