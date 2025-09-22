Live voetbal

Veelbesproken Goes plots gelinkt aan homo- en transseksualiteit

Wouter Goes in gesprek met Danny Makkelie
Foto: © Imago
0 reacties
Redactie FCUpdate
22 september 2025, 17:17   Bijgewerkt: 17:24

Wouter Goes was zondag na AZ - Feyenoord (3-3) andermaal onderwerp van gesprek. De verdediger aan Alkmaarse zijde haalde weer eens bloed onder de nagels van zijn directe tegenstanders vandaan, onder andere door ze te knijpen. In de podcast Hard Gras wordt er een link gelegd met homo- en transseksualiteit.

Spelers storen zich mateloos aan het gedrag van de verdediger van AZ, al heeft Hugo Borst daar een oplossing voor. "Iedereen in Nederland moet hem negeren. Als hij knijpt, geef je geen kik. Dan stopt hij daar op een gegeven moment mee, want dan denkt hij: het werkt niet meer, dit is uitgewerkt." Vooral Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe waren de dupe van het bizarre fenomeen Goes.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Borst haalt het talent ook echt huid weg bij zijn directe tegenstanders. "Hij slijpt zijn nagels en laat sporen achter." Frans Thomèse vindt het gedrag belachelijk. "Dit is niveau-Suarez. Hier moet je echt een psycholoog op zetten."

Borst denkt vervolgens na over de oorzaken van het wangedrag van Goes. "Wat moet er in de jeugd van Goes gebeurd zijn, dat hij die nagels aan het vijlen is." Thomèse lijkt wel een verklaring te hebben, al is die opmerkelijk te noemen. "Dat krabben, dat is ook een beetje meisjesachtig, hè? Onderdrukte homoseksualiteit misschien." Borst denkt zelfs aan transseksualiteit. "Dat hij zijn vrouwelijke kant probeert te onderdrukken", vult Thomèse dan in, waarna Borst het woord weer neemt. "Hij wil ons iets zeggen, het is een schreeuw om aandacht." De aanwezig podcastopnemers vatten dan samen dat er sprake is van 'innerlijke pijn' bij de veelbesproken speler van AZ.

➡️ Meer Wouter Goes-artikelen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal met op de achtergrond AZ-speler Wouter Goes en scheidsrechter Danny Makkelie

Van Hooijdonk maakt bizarre opmerking over Wouter Goes: 'Is dit een oproep tot geweld?'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Van Hooijdonk

Van Hooijdonk kritisch op Ajax-parel: 'Hij is gewoon laks. Dat kan je duur komen te staan'

  • Gisteren, 22:32
  • Gisteren, 22:32
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
5
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11
6
Fortuna
6
1
10
7
NEC
6
7
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel