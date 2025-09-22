Bijval voor gigantisch bekritiseerde Goes: 'De hetze die ontstaat is gênant'

Johan Derksen is in de bres gesprongen voor de fel bekritiseerde Wouter Goes. In de ogen van het boegbeeld van Vandaag Inside is de hetze die aan het ontstaan is ten opzichte van de AZ-verdediger 'een beetje gênant'.

Goes heeft inmiddels een heuse reputatie wat betreft zijn nare maniertjes. Vorig seizoen raakte de jonge centrale verdediger meermaals in opspraak vanwege zijn gedrag. Volgens oud-ploeggenoot Bruno Martins Indi is de jonge Goes daarmee aan de slag gegaan, maar in het duel met Feyenoord kwamen de fratsen van de 21-jarige rechtspoot weer tevoorschijn. Zo was Goes in de eerste helft van de topper tussen AZ en Feyenoord druk in de weer met onder meer Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe, waarbij hij sloeg, duwde en kneep. Ueda ging zelfs naar de grond van de pijn, maar zowel scheidsrechter Danny Makkelie als VAR Rob Dieperink leek het voorval te zijn ontgaan, want Goes kwam er zonder kaart of vrije trap tegen vanaf.

Artikel gaat verder onder video

Op X leidde het gedrag van Goes, zoals wel vaker, tot woedende reacties. "Die Goes mag week in week uit handelingen uitvoeren die werkelijk niets met voetbal te maken hebben. Hij heeft psychische hulp nodig. Suarez-achtige kortsluiting", schreef een twitteraar bijvoorbeeld. Ook diverse analisten hebben zich fel uitgesproken tegen het gedrag van Goes. Zo doet Kenneth Perez een dringend beroep op de AZ-verdediger om ermee te stoppen, terwijl Pierre van Hooijdonk met een bizarre opmerking kwam over Goes.

Voor Derksen is Goes echter een speler naar zijn hart. "Ieder elftal had vroeger zo’n type en dat soort spelers zijn een beetje uitgestorven", vertelt hij in de podcast Groeten uit Grolloo. "Die Wouter Goes dat is een ettertje om tegen te spelen. Hij doet alles wat onze Lieve Heer verboden heeft. Maar nu beginnen tegenstanders huilverhalen te huilen. Eerst hebben die jongens van Go Ahead Eagles dat gedaan na de bekerfinale. En nu lopen die Feyenoorders weer te klagen en dan gaat Robin van Persie er nog overheen door te zeggen dat de KNVB er wat aan moet doen en moet ingrijpen.”

Derksen hekelt hetze tegen Goes

Volgens Derksen is daar de scheidsrechter voor. "Als Goes over de schreef gaat, is een scheidsrechter ervoor om geel of rood te geven. Hij kan alles met hem doen. Die bepaalt hoe ver Wouter Goes kan gaan", vervolgt de oud-voetballer zijn relaas. "Ik vind het een beetje gênant dat er een soort hetze ontstaat ten opzichte van Goes. Ik denk dat diezelfde Van Persie graag een Goes in zijn elftal zou willen. Voor AZ is hij ontzettend belangrijk en ik heb wel een zwak voor hem. Maar kijk, huilverhalen van voetballers over anderen… daar word ik een beetje jeukerig van”, besluit Derksen.