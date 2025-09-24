Opnieuw negatieve rol voor Wouter Goes, ditmaal bij AZ - PEC Zwolle

Door rol van bij de tweede treffer van tijdens de wedstrijd tussen AZ en PEC Zwolle was woensdagavond ronduit ongelukkig. De veelbesproken verdediger was te laat met stappen voor buitenspel en gaf Kostons vervolgens veel te veel ruimte in het vijfmetergebied.

Goes houdt de gemoederen flink bezig sinds zondagavond. De verdediger liet zich tijdens de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord (3-3) van zijn onsportiefste kant zien, door Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe meermaals te knijpen en slaan. Bij de inhaalwedstrijd tussen AZ en PEC zijn veel ogen op de centrale stopper gericht.

Hoewel Goes een solide wedstrijd speelde en nog geen onsportieve acties uithaalde, zag hij er niet best uit bij de 2-2 van Kostons. De verdediger leek buitenspel op te heffen toen Jan Faberski de diepte in werd gestuurd. Enkele seconden later stond Goes lucht te dekken, waardoor Kostons vogelvrij voor de gelijkmaker mocht tekenen.

Op X stromen er andermaal reacties over Goes binnen. “Laat Goes nou maar knijpen en krabben”, zegt de een. “Lekker gedekt Goes”, reageert een ander cynisch.