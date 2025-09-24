Live voetbal 3

Maarten Martens reageert geïrriteerd op ESPN na vraag over Wouter Goes

Maarten Martens voorafgaand aan AZ - PEC
Luuk van Grinsven
24 september 2025, 19:53

Maarten Martens heeft zich woensdagavond opnieuw uitgelaten over het gedrag van Wouter Goes. De veelbesproken verdediger ligt sinds zondag zwaar onder vuur vanwege zijn fratsen tijdens het duel tussen AZ en Feyenoord (3-3). De oefenmeester van de Alkmaarders reageert voorafgaand aan de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle geïrriteerd op een vraag van ESPN-journalist Milan van Dongen.

Goes was de afgelopen dagen een groot thema in meerdere voetbalprogramma’s. De verdediger haalde tegen Feyenoord alles uit de kast om zijn directe tegenstanders te verstoren. Zo kneep en sloeg hij onder meer Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe. Martens had tegenover de NOS al duidelijk gemaakt hoe hij de situatie ervaart, maar moest bij ESPN opnieuw tekst en uitleg geven.

“Hij is ongeveer de meest besproken voetballer in Nederland: hoe vindt jij hoe dat gaat?”, vroeg Van Dongen aan de AZ-trainer. “Veel te veel”, reageerde Martens kort. “Dat heeft hij zelf gecreëerd”, stelde de journalist. “Dat ontken ik niet, maar er kan ook over andere dingen gepraat worden. Het gaat er veel te veel over. Ik krijg er niet veel van mee, hij ook niet. Maar jullie beginnen er toch steeds opnieuw over, dat mag…”

“Ik heb gisteren al gezegd wat ik ervan vind, maar ik kan het nog een keer doen. Hij moet bepaalde dingen slimmer doen. Hij moet leren zijn tegenstanders de baas te zijn en zijn winnaarsmentaliteit te behouden. Uiteindelijk moet hij bepaalde dingen gewoon slimmer aanpakken”, aldus de trainer van de Alkmaarders.

descheids
119 Reacties
6 Dagen lid
208 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goes toppert, die komt er wel. NL mist spelers die tot het uiterste gaan. Clubs die erover klagen moeten eerst naar hunzelf kijken of hun spelers niet te soft zijn.

12deman
445 Reacties
87 Dagen lid
344 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden helemaal mee eens, kan niet wachten totdat hij de tepels van Dolberg en Peppie eraf draait

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

AZ - PEC

AZ
20:00
PEC Zwolle
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
5
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11
6
Fortuna
6
1
10
7
NEC
6
7
9

