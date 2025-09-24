Maarten Martens reageert geïrriteerd op ESPN na vraag over Wouter Goes

Maarten Martens heeft zich woensdagavond opnieuw uitgelaten over het gedrag van . De veelbesproken verdediger ligt sinds zondag zwaar onder vuur vanwege zijn fratsen tijdens het duel tussen AZ en Feyenoord (3-3). De oefenmeester van de Alkmaarders reageert voorafgaand aan de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle geïrriteerd op een vraag van ESPN-journalist Milan van Dongen.

Goes was de afgelopen dagen een groot thema in meerdere voetbalprogramma’s. De verdediger haalde tegen Feyenoord alles uit de kast om zijn directe tegenstanders te verstoren. Zo kneep en sloeg hij onder meer Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe. Martens had tegenover de NOS al duidelijk gemaakt hoe hij de situatie ervaart, maar moest bij ESPN opnieuw tekst en uitleg geven.

“Hij is ongeveer de meest besproken voetballer in Nederland: hoe vindt jij hoe dat gaat?”, vroeg Van Dongen aan de AZ-trainer. “Veel te veel”, reageerde Martens kort. “Dat heeft hij zelf gecreëerd”, stelde de journalist. “Dat ontken ik niet, maar er kan ook over andere dingen gepraat worden. Het gaat er veel te veel over. Ik krijg er niet veel van mee, hij ook niet. Maar jullie beginnen er toch steeds opnieuw over, dat mag…”

“Ik heb gisteren al gezegd wat ik ervan vind, maar ik kan het nog een keer doen. Hij moet bepaalde dingen slimmer doen. Hij moet leren zijn tegenstanders de baas te zijn en zijn winnaarsmentaliteit te behouden. Uiteindelijk moet hij bepaalde dingen gewoon slimmer aanpakken”, aldus de trainer van de Alkmaarders.