Steun voor Wouter Goes uit onverwachte hoek

Jan Boskamp heeft zijn steun voor uitgesproken. De AZ-verdediger kreeg veel kritiek voor zijn gedrag tijdens het duel met Feyenoord (3-3), maar de oud-voetballer geeft aan hier juist van te kunnen genieten. Toch deelt Boskamp Goes wel een waarschuwing uit.

Goes was tijdens en na de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord weer het onderwerp van gesprek. De verdediger krabde en kneep erop los bij zijn directe tegenstanders, zonder dat hij hiervoor werd bestraft. De nodige analisten spraken hun afschuw uit over het gedrag van Goes, terwijl ook scheidsrechter Danny Makkelie het moest ontgelden omdat hij het toestond.

Boskamp is het echter niet met de meeste analisten eens, zo maakt het Feyenoord-icoon duidelijk in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. “Ik ben gek van zulke types, die het randje opzoeken”, spreekt hij zijn waardering voor Goes uit. “Dan geeft hij weer een stomp, dan weer een duw. Ik dacht dat Watanabe hem een knal voor zijn eikel zou geven, want hij bleef aan de gang.” De voormalig voetballer is het er wel mee eens dat Makkelie er wat van had moeten zeggen.

Volgens Boskamp kan Goes er wel beter voor kiezen zijn gedrag te beteren. “Als hij dat niet doet, is hij echt een hele goede centrale verdediger”, stelt de oud-middenvelder. “Alleen hij moet het niet naar de klote helpen. Want dan krijg je op een bepaald moment alles tegen. Je medespelers, je tegenstanders, de scheidsrechters. Dan gaat het snel bergaf.” Dat alles tegenwoordig op beeld staat, helpt niet in het voordeel van Goes. “Je kan het met die camera’s op een gegeven moment niet meer doen. Makkelie keek wel, maar deed er niks mee. Dat kan niet, inderdaad. Maar ik dacht echt dat Watanabe hem een pegel zou geven.”