Martens neemt duidelijk standpunt in rondom wangedrag Goes

Maarten Martens keurt het wangedrag van niet goed, zo maakt hij duidelijk in gesprek met de NOS. De trainer van AZ is juist wel blij met de ‘winnaarsmentaliteit’ van zijn verdediger. Toch heeft Martens er met Goes over gesproken.

Goes raakte afgelopen weekend weer eens in opspraak, toen AZ het in eigen huis opnam tegen Feyenoord (3-3). De verdediger probeerde met krabben en knijpen zijn tegenstanders het leven zuur te maken, tot frustratie van de Rotterdammers en diverse analisten. In gesprek met de NOS krijgt Martens direct een vraag over Goes. “Het is inderdaad een groot thema”, beaamt de trainer.

“Ik heb met Wouter gesproken. Wouter en ik sluiten ons daar zo veel mogelijk van af, we zijn daar niet mee bezig”, doelt Martens op alle kritiek die de afgelopen dagen klinkt in de media. “Hij is een belangrijke speler voor ons, dus ik heb hem er wel over gesproken. Maar wat de buitenwereld vindt, zijn we niet mee bezig.” Wat heeft Martens dan precies tegen Goes gezegd? “Ik ga niet alles delen wat ik met spelers bespreek, maar het is duidelijk dat we al langer met hem in gesprek zijn hierover. Hij moet groeien naar een niveau dat hij op fysieke kwaliteiten en op tactische kwaliteiten zijn tegenstanders de baas kan zijn.”

Wanneer Martens de vraag krijgt of dat betekent dat knijpen er niet bij hoort, spreekt hij hier overheen. “Een tegenstander uit de wedstrijd halen hoort ook bij topsport, dat past bij hem”, krijgt Goes lof van zijn trainer. Waar de grens wat dat betreft precies ligt, wil Martens niet zeggen. “Dit gebeurt altijd al. Ook wat er allemaal verbaal naar je hoofd geslingerd wordt. Als je daarvan van slag raakt, kun je beter een andere sport zoeken.” Toch zal Goes wel moeten veranderen, weet ook Martens. “We keuren het niet goed. We weten dat hij daar beter en slimmer in moet worden en we waarderen zijn winnaarsmentaliteit.”