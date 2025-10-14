Jong Oranje komt in oefenwedstrijd wel door stugge verdediging heen en verslaat Litouwen

Jong Oranje heeft dinsdagavond op eigen bodem een oefenzege geboekt. De Nederlandse talenten waren in Emmen met 2-0 te sterk voor Jong Litouwen dankzij treffers van Isaac Babadi en Thom van Bergen.

Michael Reiziger besloot voor het oefenduel met Jong Litouwen om zijn ploeg volledig om te gooien en elf andere namen het veld in te sturen ten opzichte van het gelijkspel bij Bosnië-Herzegovina (0-0) afgelopen week. Vijf daarvan mochten hun debuut maken: Tom de Graaff, Marvin Young, Sam de Grand, Jozhua Vertrouwd en Dave Kwakman.

Jong Oranje zette Litouwen vanaf het begin onder druk, wat in enkele kleine kansen resulteerde. De eerste echt grote kans was echter voor de bezoekers. Lamare Bogarde probeerde een inworp terug te gooien op De Graaff, maar de bal was te kort. Met de doelman volledig uit positie kon Litouwen het proberen, maar de poging ging voorlangs.

Naarmate de eerste helft vorderde, bleef Jong Oranje nog wel wat kansjes proberen, maar het spel werd steeds moeizamer. Precies toen het erop leek dat Nederland er niet meer doorheen kwam, kwam de ploeg van Reiziger op voorsprong. Een hoekschop werd doorgekopt door Kwakman, waarna Babadi van dichtbij kon binnentikken: 1-0.

In de slotfase van de eerste helft zat de schrik er in Emmen goed in. Don-Angelo Konadu botste hard met de ver uit zijn doel gekomen keeper van Litouwen, waarna de spits van Ajax roerloos achterbleef. De spelers om hem heen gebaarden dat hij snel behandeld moest worden. Nadat het rustsignaal had geklonken werd Konadu per brancard naar de kant gebracht en ging hij lopend de catacomben in. In de loop van de tweede helft werd duidelijk dat de spits bij bewustzijn en aanspreekbaar was. Een kwartier voor tijd nam hij in zijn trainingspak plaats op de bank.

Na de pauze bleef Jong Oranje drukzetten. Dat leverde in de 56ste minuut een tweede treffer op. Jaden Slory ging buitenom en zijn voorzet vond het hoofd van Van Bergen, de vervanger van Konadu. Voor de spits van FC Groningen was het vervolgens een koud kunstje om van heel dichtbij de 2-0 binnen te knikken. Tien minuten later dook Babadi vrij op voor het Litouwse doel, maar zijn poging ging ruim naast. Vlak voor tijd was Slory nog dicht bij de 3-0, maar zijn schot uit de moeilijke hoek eindigde op de lat. Met het laatste balcontact dacht de Feyenoord-aanvaller wél te scoren, maar in een uitbraak ging hij voor eigen succes en eindigde zijn poging in de handen van de doelman. Daardoor weet Jong Oranje, na twee gelijke spelen in de EK-kwalificatie, in een oefenduel wel een zege te boeken.

